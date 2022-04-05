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    • Dünya
    • 05.04.2022 22:37
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    • 05.04.2022 22:51
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    İki ucu keskin silah! Putin ve AB'den karşılıklı restleşmeler: Yaptırımlar peş peşe açıklandı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Batı'nın Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlarla birlikte gerilim her geçen gün tırmandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya karşı düşmanca politikalar yürüten ülkelere karşı gıda ihracatı konusunu yakından takip edeceklerini belirterek, “Bu yıl küresel gıda kıtlığı yaşanırken, yurt dışına gıda ihracatı konusunda daha ihtiyatlı olacağız.” dedi. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'dan kömür ithalatına yılda 4 milyar avro değerinde ithalat yasağı getireceklerini duyurdu.

    AJANSLAR
    İki ucu keskin silah! Putin ve AB’den karşılıklı restleşmeler: Yaptırımlar peş peşe açıklandı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Batı'nın Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlarla birlikte gerilim her geçen gün tırmandı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avupa'ya göz dağı verirken Batı yeni yaptırımları da açıkladı.

    Putin, Rus yetkililerle ülkedeki tarım sektörü ve yaptırımlara ilişkin gerçekleştirdiği toplantıda, küresel enerji sektöründeki durumun, piyasa dışı alınan önlemler sonucu kötüleştiğine işaret etti.

    KİMSE UNUTMASIN: İKİ UCU KESKİN SİLAH
    Bazı Avrupa ülkelerinde Gazprom'a baskı yapıldığını belirten Putin, "Ortaklarımızın, enerji alanındaki hatalarından ötürü Rusya'yı suçlama ve burada ortaya çıkan sorunları yine Rusya pahasına çözmeye çalıştıklarına tanık oluyoruz. Bazı şirketlerimizin varlıklarının kamulaştırılmasına ilişkin yetkililerin açıklamalarını da duyuyoruz. Bunun iki ucu keskin bir silah olduğunu kimse unutmasın." ifadelerini kullandı.

    GIDA İHRACATINDA İHTİYATLI OLACAĞIZ
    Putin, bu yıl gıda konusunda yaşanan küresel sorunlara işaret ederek, "Bu yıl küresel gıda kıtlığı yaşanırken, yurt dışına gıda ihracatı konusunda daha ihtiyatlı olacağız. Bize açıkça düşman olan ülkelere yapılan bu tür ihracatların parametrelerini dikkatle izleyeceğiz." dedi.

    Rusya'da artan gıda ürünü üretimi sayesinde fiyatların, küresel piyasalardan daha düşük kalabileceğini belirten Putin, "Gıdada kendi kendine yeterlilik, Rusya'nın gerçek avantajıdır ve vatandaşlarımızın çıkarları için uygulanmalıdır. Onları piyasadaki dalgalanmalardan, küresel gıda piyasasındaki fiyat dalgalanmalarından korumalıyız." diye konuştu.

    AB YENİ YAPTIRIMLARI DUYURDU
    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'dan kömür ithalatına yılda 4 milyar avro değerinde ithalat yasağı getireceklerini duyurdu.

        Von der Leyen, Rusya'ya karşı uygulanacak 5. yaptırım paketini açıkladı.

        Rusya'dan kömür ithalatına yılda 4 milyar avro değerinde ithalat yasağı getireceklerini belirten von der Leyen, Rusya'nın en büyük ikinci bankası olan VTB'nin de aralarında bulunduğu dört önemli Rus bankasına tam işlem yasağı konacağını bildirdi.

        Von der Leyen, "Artık piyasadan tamamen kopardığımız bu dört banka, Rus bankacılık sektöründeki pazar payının yüzde 23'ünü temsil ediyor. Bu, Rusya'nın mali sistemini daha da zayıflatacak." ifadelerini kullandı.

        Rusya'ya ait ve bu ülke tarafından işletilen gemilerin AB limanlarına erişiminin yasaklanmasının da pakette yer alacağını belirten von der Leyen, Rus ve Belarus karayolu taşımacılığı operatörlerine de yasak önereceklerini, bu yasağın, Rus endüstrisinin temel malları elde etme seçeneklerini büyük ölçüde sınırlayacağını aktardı.

        Von der Leyen, Rusya'nın teknolojik tabanını hedef alan, 10 milyar avro değerinde ilave ihracat yasakları da getireceklerini bildirerek, Rusya'nın ve oligarklarının odundan çimentoya, deniz ürünlerinden liköre kadar olan ürünlerdeki para akışını kesmek için 5,5 milyar avro değerinde bazı özel yeni ithalat yasakları uygulanacağını duyurdu.

        Açıklamasında von der Leyen, "Rus şirketlerinin üye devletlerde kamu alımlarına katılımına yönelik genel bir AB yasağı gibi bir dizi önlem alıyoruz. Rus kamu kurumlarına yapılan tüm mali desteğin kesilmesi gibi çok hedefli bir dizi önlem alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de bazı Rus diplomatları diplomatik statülerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyurmuştu.

        Von der Leyen ve Borrell'in hafta içinde Kiev'e gidecekleri bildirilmişti.

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        Haberler Dünya İki ucu keskin silah! Putin ve AB'den karşılıklı restleşmeler: Yaptırımlar peş peşe açıklandı
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