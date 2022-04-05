Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy BMGK'da konuştu: Güvenlik Konseyi etkin bir şekilde çalışmıyor

Rusya'nın altyapı hazırlığını görmemiş olacaktık. İnsanları öldüren herkesi yargılamamız gerekiyor. Bu sistemi yerine getirmemiz gerekiyor. Sistemin temeli ise BM'dir. Dünyada devletler nasıl toprak bütünlüğpünü koruyacaklar bunu konuşalım.

''Güvenlik Konseyi nerede? Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada.'

Şimdi önümüzdeki senelere sopnraki kuşaklara BM Teşkilatını nasıl teslim edeceğimize bize bağlı.

Şunu hatırlatmam gerekiyor ki Afganistan'daki durumda biz kendi imkanlarımızla sivil insanlara yardım ettik. Ukrayna kendi imkanlarıyla sivil insanlara yardım etti.

Katliama dair uydu görüntüleri var, soruşturma istiyoruz."