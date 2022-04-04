Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'Mariupol' açıklaması: "Türkiye'nin bu özel misyonda arabuluculuğu söz konusudur"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol kentinin kurtarılması ile ilgili çeşitli senaryolar üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin bu özel misyonda arabuluculuğu söz konusudur" açıklamasında bulundu. Rusya ile müzakerelere devam edileceğini duyuruan Zelenskiy, "Ukrayna'nın barışa kavuşması gerekiyor. Barış, zafersiz olamaz. Zafer, ordumuzun savaştaki adımlarıyla birlikte diplomatik formatta da elde edilebilir" dedi.
04.04.2022 19:06 - Son Güncelleme: 04.04.2022 19:07
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rus askeri güçlerinden kurtardığı başkent Kiev yakınlarındaki Buça kentini ziyaret etti.
"GÖRÜŞME NE KADAR ERTELENİRSE O KADAR KÖTÜ OLUR"
"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeniz bekleniyor mu?" sorusunu cevaplayan Zelenskiy, "Rusya bu görüşme sürecini ne kadar ertelerse, onlar için, bu durum ve savaş için o kadar kötü olur. Çünkü ordumuzun her gün kurtardığı topraklarda nelerin olduğunu görüyorsunuz. Onların burada yaptıklarını gördüğümüzde konuşmak zor." ifadelerini kullandı.
Rus ordusunun Buça'da sivillere işkence ettiğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın görüşme ayarlama konusunda "daha hızlı hareket etmesi gerektiğini" vurguladı.