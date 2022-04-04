Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'Mariupol' açıklaması: "Türkiye'nin bu özel misyonda arabuluculuğu söz konusudur"

"GÖRÜŞME NE KADAR ERTELENİRSE O KADAR KÖTÜ OLUR"

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeniz bekleniyor mu?" sorusunu cevaplayan Zelenskiy, "Rusya bu görüşme sürecini ne kadar ertelerse, onlar için, bu durum ve savaş için o kadar kötü olur. Çünkü ordumuzun her gün kurtardığı topraklarda nelerin olduğunu görüyorsunuz. Onların burada yaptıklarını gördüğümüzde konuşmak zor." ifadelerini kullandı.