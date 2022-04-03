Rusya'dan 'tahliye' açıklaması: Türkiye'nin girişimiyle Mariupol'den koridor açıyoruz





Ukrayna tarafının gün içinde Zaporijya ve Donetsk yönlerinde yedi koridor açtığını açıkladığını ancak bu koridorların hiçbirinin Rusya tarafına olmadığına işaret eden Mizintsev, Rus tarafının Ukrayna tarafından ilan edilenler dahil tüm güzergahlarda ateşkese uyduğunu belirtti.

Rusya'nın yabancı devletlerden ve uluslararası kuruluşlardan gelen tüm olumlu insani girişimleri memnuniyetle karşıladığını ve hızlı bir şekilde cevap verdiğini kaydeden Mizintsev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 31 Mart'ta, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 3 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den istekleri sonucunda Rus tarafının Mariupol'den Berdyansk şehrine sivillerin ve yabancı vatandaşların tahliyesi için tüm gereken koşulları sağladığını aktardı.