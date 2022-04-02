Putin, Batı'ya ilk defa 'enerji silahını' kullandı! Rusya ile Avrupa arasında doğal gaz savaşı...

Mart başında Batılı ülkelerin Rusya'ya uygulamayı planladığı yaptırımların etkisiyle bir dolar 143 ruble oldu. Bugün itibarıyla dolar/ruble paritesi Ukrayna-Rusya savaşı öncesindeki 82 seviyesine döndü.

RUSYA ULUSLARARASI KRİZLERDE GAZ VANASINI KAPATMADI

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan Güney Osetya Savaşı ve 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakında, Moskova enerji konusunda Batılı ülkelere herhangi bir yaptırım uygulamamıştı.

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar 1992-1993'te 13 ay boyunca savaştı. Daha sonra 2008'de Güney Osetya Savaşı çıkmış, ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. Ancak Moskova'ya karşı herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

Bu olaydan 6 yıl sonra, Rus birliklerinin Mart 2014'te Ukrayna toprağı olan Kırım'ı işgal etmesi, uluslararası tepkilere neden oldu. İşgalin ardından yapılan tartışmalı referandumla Rusya yarımadayı yasa dışı ilhak etti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. AB, Rusya'ya ekonomik olarak ilk yaptırım kararını 2014'te almıştı.