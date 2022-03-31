Son dakika: Putin'den Avrupa'ya gaz resti: Ya ruble verirsiniz...

Almanya'nın Ekonomik İşler ve İklim Değişikliği Bakanı Robert Habeck, Rusya'dan, ödemelerin ruble ile yapılmaması halinde tedarikin durabileceği şeklinde yorumlar geldiğine dikkat çekerek, bu duruma hazırlıklı olmak için erken uyarı ilan ettiklerini bildirdi.
Aynı zamanda Enerji Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak da görev yapan Habeck, tetikledikleri uyarının üç aşamalı uyarı sisteminin ilki olduğunu açıkladı, bu kapsamda bakanlık içinde kriz ekibi kurularak doğal gaz durumunun takibini sıkılaştıracaklarını bildirdi.
Tedarik üzerinde herhangi bir hükümet kısıtlaması öngörmeyen bu aşama, yetkililer ve gaz tedarikçileri arasındaki işbirliğini olası bir tedarik sıkıntısı durumuna karşı güçlendirmeyi öngörüyor. Uyarı seviyelerinin ancak üçüncü aşamasında hükümet sanayiye kısıtlamalar getirebiliyor.