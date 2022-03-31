Son dakika: Putin'den Avrupa'ya gaz resti: Ya ruble verirsiniz...

Öte yandan Yunanistan Enerji Bakanlığı da, Rusya tarafından verilen süre dolmadan Yunanistan'ın enerji düzenleyici kurumu, doğalgaz iletim operatörü ve en büyük doğalgaz tedarikçileriyle, gaz ödemelerinin ruble ile yapılmasına yönelik acil durum toplantısı yapacağını açıkladı. Söz konusu toplantının, Rusya'nın Yunanistan'a doğalgaz akışını durdurması durumunda ülkenin doğalgaz stoklarının yeterliliğine yönelik mevcut tüm senaryoları değerlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Bu arada Rusya lideri Putin'in, dün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüşerek, Rusya'nın doğalgaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemine geçme kararının detaylarını aktardığı belirtildi. Putin'in ayrıca liderleri, İstanbul'da yapılan müzakereler konusunda da bilgilendirdiği ifade edildi.

PUTIN ÇOK NET

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa Birliği'ne mal tedarikinde ödemeyi dolar veya euro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirtti. Putin "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" demişti.

Putin, Rusya'nın ihracatta ödemeleri dolar ve euro ile almasının anlamsız olduğuna işaret ederek, "ABD ve AB'ye mallarımızı tedarik ederken ödemeleri dolar, euro ve bazı para birimleri üzerinden almanın artık bizim için hiçbir anlam ifade etmediği açıktır. Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." dedi.