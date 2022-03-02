Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 27 artış gösterdi

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.



KÜRESEL PİYASALARDA RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI TEDİRGİNLİĞİ SÜRÜYOR

Rusya-Ukrayna savaşında, çatışmaların artmasıyla yıkıcı evrelere geçildiği endişesi küresel piyasalarda risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta, Rus birlikleri şehirlere daha şiddetli saldırmaya başlarken, Rus tarafından dün yapılan açıklamalar piyasalarda oynaklığı artırdı.

Rusya'dan dün yapılan açıklamalarda, operasyonun belirlenen hedeflere ulaşmadan sonlandırılmayacağı belirtilirken, şehirlere yapılan saldırılarda topçu ateşlerinin daha yoğun kullanılmaya başlanması sivil can kayıplarının artacağı endişesini güçlendirdi.

Dünya genelinde ise Rus şirketlerine ve ortaklıklarına karşı alınan tavır güçlenerek devam ederken, dün dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk, Rusya'ya ve bu ülkeden yapılan teslimatları geçici olarak askıya alacağını bildirdi.

ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki Sakhalin-1 doğal gaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını bildirirken, Avrupa Merkez Bankası da Sberbank Europe'nın kapatılması talimatı verdi.

Analistler, savaşın şiddetlenmesiyle birlikte ekonomi üzerinde etkisinin de arttığını kaydederek, birçok varlık fiyatlamasında bu etkinin görüldüğünü ifade etti.



Dün tahvil piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamalar ortadan kalkarken, bugün itibarıyla yüzde 92 ihtimalle Fed'in 25 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.

Şubat ayında tahvil piyasalarında Fed'in 7 faiz artışına gideceği öngörülürken, dünkü gelişmeler sonrası tahminler bu sene 5 faiz artışına gidileceği şeklinde güncellendi.

Bugün, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, Yarıyıllık Para Politikası Raporu'nu sunması planlanan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ise yatırımcıların odağına yerleşti.

Söz konusu gelişmeler güvenli liman varlıklara olan talebi artırırken, pay piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,68'le 14 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından yüzde 1,74 seviyesinde dengelendi.

Artan risk algısı sonrası dün yüzde 1,86 yükselerek 1.945 dolara çıkan altının ons fiyatı şu sıralarda 1.934 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı dün yaklaşık 8 dolar artmasının ardından bugün de yüzde 3,2 değer kazancıyla Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviye olan 110 dolar sınırına çıktı.