Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisi sonrası İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna zirvesi dünya basınında: Avrupa, BM değil Erdoğan başardı

Rusya ve Ukrayna'dan müzakere heyetleri, İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe, tarihi zirveye ev sahipliği yaparken, dünya basını da Türkiye'deki zirveyi yakından takip etti.
Alman gazeteci-yazar Wolfram Weimer, NTV Online'da "Haftanın Şahsiyeti" köşesinde Başkan Erdoğan'a yer verdi. "Haftanın Şahsiyeti Erdoğan" başlığıyla yeni bir makale yayınlayan Weimer, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair dikkat çekici ifadeler kullandı.
AVRUPA DEĞİL, ERDOĞAN ORGANİZE EDEBİLDİ
Ateşkesin sağlanabilmesi için barış görüşmelerini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail, İsviçre, Papa veya Birleşmiş Milletler'in değil Erdoğan'ın İstanbul'da organize edebildiğini söyleyen Weimer, "Başkan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında bir arabulucu olarak belirlendi. Türkiye, yaptırımlara katılmayan tek NATO ülkesidir. Erdoğan bunun yerine yeni boru hattı anlaşmaları yapıyor ve Rusya ile devasa bir nükleer santral inşa ediyor" yorumunda bulundu.
"BU TRAJEDİYE SON VERİN" ÇAĞRISI
İki ülkeden heyetlerin bugün İstanbul'da yeni bir barış görüşmeleri turuna başladığını aktaran Euronews, ikinci ayına giren savaşın sona erdirilmesi için çaba gösterildiğini yazdı.
Toplantının düzenleneceği salonda konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, hem Ukrayna hem de Rusya'nın "meşru kaygıları" olduğunu söylediği ve onları "bu trajediye son vermeye" çağırdığı kaydedildi.
TÜRKİYE'YE GÜVEN DUYUYORLAR
Radyo ağı France Info'nun, "Ukrayna'da savaş: Türkiye'nin Moskova ile Kiev arasında neden arabuluculuk yaptığını açıklıyoruz" başlıklı haberinde Ankara'nın her iki ülkeyle yakın ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekildi.
İstanbul zirvesi öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, sosyal medya hesabından paylaştığı "Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz." ifadesine vurgu yapıldı.
"ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNİN SONUÇ VERMESİ GEREKİYOR"
Haberde, Türkiye'nin Rusya ile son dönemde askeri iş birliğini artırdığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında da iyi bir diyalog olduğu hatırlatıldı.
ANKARA'NIN ARABULUCULUĞU
Erdoğan'ın konuşmasına işaret eden BBC, "Ateşkes görüşmelerinin sonuç vermesi gerekiyor" başlığını kullandı.
"Karşılıklı uzun bir masada oturdular. Türk lider onlara hitap etti, ardından alkışlar geldi. İki haftadan uzun süredir ilk yüz yüze görüşmeler." denildi.
Çatışmanın beşinci haftasına girdiğine dair "derin üzüntüsünü" dile getiren Erdoğan'ın, Türkiye'nin iki ülke ile dostluğunun arabuluculuk yapma zorunluluğunu beraberinde getirdiğini söylediği belirtildi.