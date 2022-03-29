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    • Dünya
    • 29.03.2022 13:37
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    • 29.03.2022 14:03
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    Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisi sonrası İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna zirvesi dünya basınında: Avrupa, BM değil Erdoğan başardı

    Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından başladı. Uluslararası medya kuruluşları, Türkiye'de gerçekleştirilen tarihi toplantıyı okurlarına manşetten aktardı. Rusya ve Ukrayna'nın Ankara'ya güvendiğine dikkat çekildi. Alman gazeteci Wolfram Weimer, “Haftanın Şahsiyeti Erdoğan” başlıklı makalesinde, “Avrupa, BM değil Erdoğan başardı” ifadelerini kullandı.

    Rusya-Ukrayna zirvesi dünya basınında

    Rusya ve Ukrayna'dan müzakere heyetleri, İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe, tarihi zirveye ev sahipliği yaparken, dünya basını da Türkiye'deki zirveyi yakından takip etti.

    Alman gazeteci-yazar Wolfram Weimer, NTV Online'da "Haftanın Şahsiyeti" köşesinde Başkan Erdoğan'a yer verdi. "Haftanın Şahsiyeti Erdoğan" başlığıyla yeni bir makale yayınlayan Weimer, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair dikkat çekici ifadeler kullandı.

    AVRUPA DEĞİL, ERDOĞAN ORGANİZE EDEBİLDİ
    Ateşkesin sağlanabilmesi için barış görüşmelerini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail, İsviçre, Papa veya Birleşmiş Milletler'in değil Erdoğan'ın İstanbul'da organize edebildiğini söyleyen Weimer, "Başkan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında bir arabulucu olarak belirlendi. Türkiye, yaptırımlara katılmayan tek NATO ülkesidir. Erdoğan bunun yerine yeni boru hattı anlaşmaları yapıyor ve Rusya ile devasa bir nükleer santral inşa ediyor" yorumunda bulundu.


    "BU TRAJEDİYE SON VERİN" ÇAĞRISI
    İki ülkeden heyetlerin bugün İstanbul'da yeni bir barış görüşmeleri turuna başladığını aktaran Euronews, ikinci ayına giren savaşın sona erdirilmesi için çaba gösterildiğini yazdı.

    Toplantının düzenleneceği salonda konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, hem Ukrayna hem de Rusya'nın "meşru kaygıları" olduğunu söylediği ve onları "bu trajediye son vermeye" çağırdığı kaydedildi.

    TÜRKİYE'YE GÜVEN DUYUYORLAR
    Radyo ağı France Info'nun, "Ukrayna'da savaş: Türkiye'nin Moskova ile Kiev arasında neden arabuluculuk yaptığını açıklıyoruz" başlıklı haberinde Ankara'nın her iki ülkeyle yakın ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekildi.

    İstanbul zirvesi öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, sosyal medya hesabından paylaştığı "Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz." ifadesine vurgu yapıldı.

    "ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNİN SONUÇ VERMESİ GEREKİYOR"
    Haberde, Türkiye'nin Rusya ile son dönemde askeri iş birliğini artırdığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında da iyi bir diyalog olduğu hatırlatıldı.

    ANKARA'NIN ARABULUCULUĞU
    Erdoğan'ın konuşmasına işaret eden BBC, "Ateşkes görüşmelerinin sonuç vermesi gerekiyor" başlığını kullandı.

    "Karşılıklı uzun bir masada oturdular. Türk lider onlara hitap etti, ardından alkışlar geldi. İki haftadan uzun süredir ilk yüz yüze görüşmeler." denildi.

    Çatışmanın beşinci haftasına girdiğine dair "derin üzüntüsünü" dile getiren Erdoğan'ın, Türkiye'nin iki ülke ile dostluğunun arabuluculuk yapma zorunluluğunu beraberinde getirdiğini söylediği belirtildi.

        "ADİL BİR BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"
        The Guardian, Erdoğan'ın İstanbul'da barış görüşmelerinin öncesinde yaptığı konuşmayı okurlarına aktardı.

        Karadeniz'in kuzeyindeki çatışmaların derhal sona ermesinin önemini vurgulayan Erdoğan'ın, "Adil bir barışın kaybedeni olmaz." şeklindeki ifadesi paylaşıldı.

        Dolmabahçe'deki kritik toplantıya çok sayıda basın mensubunun ilgi gösterdiği notuna yer verildi.

        TÜRKİYE, ZELENSKY-PUTİN ZİRVESİNE HAZIR
        Financial Times, taraflar arasındaki barış görüşmelerini "Erdoğan, Rus ve Ukraynalı müzakerecilere ateşkes için çağrı yaptı" başlığıyla yayınladı.

        Başkan Erdoğan'ın görüşmelerden "iyi haberler" çıkması yönündeki beklentisi aktarılırken, söz konusu temasların Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında bir görüşmenin önünü açabileceği kaydedildi. Türkiye'nin liderler düzeyinde olası bir zirveye hazır olduğu ifade edildi.

        HER İKİ ÜLKE ANKARA'NIN MÜTTEFİKİ
        Haberde, "Türkiye, her iki ülkeyi de müttefik olarak görüyor. Saldırıyı kınadı ama Moskova'ya yaptırım uygulamayı reddetti. Erdoğan, Türkiye'nin arabulucu olarak konumlandığını söyledi." denildi.

        Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, talep etmeleri halinde müzakerecilere yardımda bulunacağı kaydedildi.

        "ANLAŞMAYA VARMAK MÜMKÜN"
        CNN International da Cumhur Erdoğan'ın, müzakereler öncesinde karşılıklı oturan heyetlere seslendiğini yazdı.

        Erdoğan'ın "Her iki ülkenin meşru endişelerini giderebilecek bir anlaşmaya varmak mümkün." şeklindeki ifadesine yer verildi.

        Ayrıca Erdoğan'ın "değerli dostlarım" şeklinde nitelediği Vladimir Putin ve Vladimir Zelensky'ye selamlarını ilettiği bilgisi paylaşıldı.

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        Barış için İstanbul masası!
        Haberler Dünya Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisi sonrası İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna zirvesi dünya basınında: Avrupa, BM değil Erdoğan başardı
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