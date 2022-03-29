Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisi sonrası İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna zirvesi dünya basınında: Avrupa, BM değil Erdoğan başardı

Alman gazeteci-yazar Wolfram Weimer, NTV Online'da "Haftanın Şahsiyeti" köşesinde Başkan Erdoğan'a yer verdi. "Haftanın Şahsiyeti Erdoğan" başlığıyla yeni bir makale yayınlayan Weimer, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair dikkat çekici ifadeler kullandı.

AVRUPA DEĞİL, ERDOĞAN ORGANİZE EDEBİLDİ

Ateşkesin sağlanabilmesi için barış görüşmelerini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail, İsviçre, Papa veya Birleşmiş Milletler'in değil Erdoğan'ın İstanbul'da organize edebildiğini söyleyen Weimer, "Başkan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında bir arabulucu olarak belirlendi. Türkiye, yaptırımlara katılmayan tek NATO ülkesidir. Erdoğan bunun yerine yeni boru hattı anlaşmaları yapıyor ve Rusya ile devasa bir nükleer santral inşa ediyor" yorumunda bulundu.





"BU TRAJEDİYE SON VERİN" ÇAĞRISI

İki ülkeden heyetlerin bugün İstanbul'da yeni bir barış görüşmeleri turuna başladığını aktaran Euronews, ikinci ayına giren savaşın sona erdirilmesi için çaba gösterildiğini yazdı.

Toplantının düzenleneceği salonda konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, hem Ukrayna hem de Rusya'nın "meşru kaygıları" olduğunu söylediği ve onları "bu trajediye son vermeye" çağırdığı kaydedildi.