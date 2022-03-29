Dünya medyası Başkan Erdoğan’ı canlı yayınla verdi! CHP’li medya yine görmezlikten geldi

DÜNYA CANLI VERDİ CHP'NİN KANALI GÖRMEDİ

Erdoğan'ın konuşmasını uluslararası medya kuruluşları canlı yayınla izleyicilerine aktardı. Ancak Türkiye'de yayın yapan CHP'nin kanalı Halk TV tüm dünyanın takip ettiği bu konuşmayı görmezlikten geldi. Bir diğer CHP'li kanal Tele 1'de Başkan Erdoğan'ın konuşmasını canlı olarak verdi.