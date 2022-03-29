Dünya medyası Başkan Erdoğan'ı canlı yayınla verdi! CHP'li medya yine görmezlikten geldi
Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için Türkiye etkin bir rol üstleniyor. İstanbul'da bugün başlayan görüşmeler öncesinde dünya medyası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını canlı olarak verdi. Ancak Türkiye'deki bu önemli olayı CHP'nin kanalı Halk TV canlı olarak vermedi.
29.03.2022 11:00 - Son Güncelleme: 29.03.2022 11:00
Görüşme öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yaptı. Konuşma sonrası hem Rusya hem de Ukrayna heyeti Erdoğan'ı ayakta alkışladı.
DÜNYA CANLI VERDİ CHP'NİN KANALI GÖRMEDİ
Erdoğan'ın konuşmasını uluslararası medya kuruluşları canlı yayınla izleyicilerine aktardı. Ancak Türkiye'de yayın yapan CHP'nin kanalı Halk TV tüm dünyanın takip ettiği bu konuşmayı görmezlikten geldi. Bir diğer CHP'li kanal Tele 1'de Başkan Erdoğan'ın konuşmasını canlı olarak verdi.