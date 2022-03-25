Yaptırımların hedefindeki Rusya'dan altın rezervlerine ilişkin flaş açıklama: "Rezervlerimizdeki altınlar Rusya’da"

Ekonomik krizlerde, Rusya'nın ticaret yaptığı ülkelerin para birimlerine ait rezervlere ihtiyaç duyduğunun belirtildiği açıklamada, "Jeopolitik nedenlerden ötürü oluşan krizlerde ise Batılı ülkelerin yaptırımlarından etkilenmeyecek rezervlere ihtiyacınız olur. Bu nedenle altın ve yuan'ın rezervlerdeki toplam payını neredeyse yüzde 50'ye çıkarttık." dedi.

Açıklamada, bankanın, rezervlerin dondurulmaması için önceden herhangi bir adım atma şansının bulunmadığına işaret edilerek, nakit olmayan döviz rezervlerinin daima yabancı bankalarda bulunduğuna ve bu varlıkların da dondurulabileceği belirtildi.