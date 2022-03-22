Rusya Ukrayna savaşından son dakikalar... Karadeniz'de serseri mayın tehlikesi: Her birinde 20 kilo TNT var! Deniz Kuvvetleri NAVTEX yayınladı

Şiddetli fırtına nedeniyle çıpalarından kurtularak Karadeniz'e akan Tuna Nehri'nin akıntısı ve Karadeniz'de Boğazlar üzerinden Ege'ye doğru olan üst akıntı nedeniyle Türkiye sahillerine ve İstanbul Boğazı'na doğru gelme riski bulunan 'serseri mayınlar'la ilgili Rusya ve Ukrayna birbirlerini suçlarken, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHOD) yayımladığı NAVTEX'le (denizcilere uyarı) bölgedeki denizcileri uyardı. Samsun İstasyonu tarafından yayımlanan NAVTEX'de şöyle denildi:

DENİZ KUVVETLERİ'NİN NAVTEX METNİ: KESKİN GÖZCÜLÜK...

"Odessa, Ochakov, Chernomorsk ve Yuzhnyy limanları açıklarına Mayın döküldüğü rapor edilmiştir. Bahse konu mayınların, donanımlarından koparak sürüklenen mayın haline gelebileceği ve seyir tehlikesi yaratabileceği değerlendirilmektedir. Bu sebeple bölgede bulunan ve seyir yapan tüm gemilerin sürüklenen mayınlara karşı 'keskin gözcülük' tesis etmeleri önemlidir. Sürüklenen mayınlara/mayın benzeri cisimlere ilişkin tespitlerin ivedilikle Türk Radyo'ya (Kanal-16), Ana Kurtarma Koordinasyon Merkezine (00903122324783, SAR@UAB.GOV.TR/TRMRCC@UAB.GOV.TR), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına (00903124032222, DENKOM.HAREKATMRK@DZKK.TSK.TR) ve Sahil Güvenlik Komutanlığına (00903124164801, IHBAR@SG.GOV.TR) bildirilmesi rica olunur."