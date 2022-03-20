Rusya Ukrayna savaşı son dakikalar... Rusya'dan kan donduran iddia: Ukrayna'nın kopan mayınları İstanbul Boğazı ve Akdeniz'e ulaşabilir

Açıklamada, Ukrayna'nın denize mayın döşemesinin uluslararası anlaşmaların ihlaline neden olduğu vurgulanarak, "Bu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir kez daha uluslararası hukukun temellerini tamamen hiçe saydığını ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşları da dahil olmak üzere insan hayatını hiçe saydığını gösteriyor" vurgusu yapıldı.