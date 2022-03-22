Amerikan rüyası kabusa döndü! Enflasyon zirve yaptı! Bebek maması, çamaşır deterjanları kilitli dolaptan satılmaya başlandı

Koronavirüs salgınının ardından tedarik zincirlerinin bozulması ve beraberinde başlayan Rusya - Ukrayna savaşı ile küresel çapta enerji krizi yaşanmaya başlandı. Tedarik zincirindeki bozulmalar ve enerji krizleri dünya genelinde enflasyon oranlarında da artışa neden oldu.
ENFLASYON KRİZİ YAŞANIYOR
Avrupa'da son 25 yılın en yüksek enflasyon rakamları ortaya çıkarken, ABD'de ise son 40 yılın en büyük enflasyon krizi yaşanıyor. Enflasyon oranları ülke çapında büyük krize neden oldu.
ABD'li vatandaşlar sosyal medyaya attıkları fotoğraflarla duruma tepki gösterirken, bebek maması ve deterjan gibi ürünlerin kilitli dolaplarda satıldığı görüldü.