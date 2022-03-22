Amerikan rüyası kabusa döndü! Enflasyon zirve yaptı! Bebek maması, çamaşır deterjanları kilitli dolaptan satılmaya başlandı

ÇAMAŞIR DETERJANINDAN ARABAYA MEYVE SUYUNDAN EVLERE REKOR ARTIŞ



PORTAKAL SUYU

Kısa arz ve yüksek talebin birleşimi portakal fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Dondurulmuş portakal suyu vadeli işlemleri, salgın boyunca% 50 artarak Perşembe günü iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Narenciye hastalığı ve kötü hava koşulları ABD'de ve dünyada portakal mahsullerini kısıtlıyor. Ve son birkaç yıldır portakal suyuna olan talebin azaldığı, ancak pandemi sırasında bir artış yaşadığı için sadece kötü bir zamanlama var - ABD'nin% 100 konsantre olmayan meyve suları satışları 2019'da 5 milyar dolardan 2020'de 5,5 milyar dolara fırladı ve 2021 yılına kadar çoğunlukla bu seviyede kaldı.

Florida'da geçen yıl bu kadar küçük bir hasat vardı - sadece 44,5 milyon kutu portakal - 1944-45 sezonundan bu yana en düşük mahsulü. 2019'ten 2020'e, aksine, 73.2 milyon kutu topladı. Brezilya ayrıca, 2019-2020 sezonundan mahsulünü% 31 oranında azaltan tarihi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldı.

Tarımsal emtia analizinde uzmanlaşmış Hackett Financial Advisors başkanı Shawn Hackett, "Klasik arz-talep uyumsuzluğunuz var" dedi. Sonuç olarak, tüketiciler "süpermarkette çok daha yüksek fiyatlar beklemelidir."