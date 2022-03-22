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    • Dünya
    • 22.03.2022 17:24
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    • 22.03.2022 17:30
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    Amerikan rüyası kabusa döndü! Enflasyon zirve yaptı! Bebek maması, çamaşır deterjanları kilitli dolaptan satılmaya başlandı

    Son dakika haberi... Koronavirüs salgını sonrası yaşanan küresel enflasyon krizi ABD'yi vurdu. Ülkede enflasyon oranı son 40 yılın zirvesine çıkarken, artan yağmacılık ve hırsızlığa karşı bebek mamalarından sonra deterjanlar da kilitli dolaplarda satılmaya başlandı.

    takvim.com.tr
    Amerikan rüyası kabus oldu! Bebek maması, deterjanlar...

    Koronavirüs salgınının ardından tedarik zincirlerinin bozulması ve beraberinde başlayan Rusya - Ukrayna savaşı ile küresel çapta enerji krizi yaşanmaya başlandı. Tedarik zincirindeki bozulmalar ve enerji krizleri dünya genelinde enflasyon oranlarında da artışa neden oldu.

    ENFLASYON KRİZİ YAŞANIYOR
    Avrupa'da son 25 yılın en yüksek enflasyon rakamları ortaya çıkarken, ABD'de ise son 40 yılın en büyük enflasyon krizi yaşanıyor. Enflasyon oranları ülke çapında büyük krize neden oldu.

    MARKETLERDE KİLİTLİ DOLAP UYGULAMASI
    Enflasyon oranlarında yaşanan artış ve tedarik zincirindeki bozulmalar nedeniyle ABD'de birçok ürün fiyatı son yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Yaşanan bu olaylar sonucunda ülke genelinde marketlerde bazı ürünler kilitli dolaplarda koruma altına alındı.

    ABD'li vatandaşlar sosyal medyaya attıkları fotoğraflarla duruma tepki gösterirken, bebek maması ve deterjan gibi ürünlerin kilitli dolaplarda satıldığı görüldü.

        HIRSIZLIK VE YAĞMA ARTTI
        Ülke genelinde yaşanan kriz nedeniyle hırsızlık ve yağma olaylarında da son dönemde artış yaşandı. Son olarak ABD'nin en zengin eyaleti Kaliforniya'da kargo trenlerindeki ürünleri çalma ve yağmalandı. Bu durum, ABD'de her şeyin toz pembe olmadığını, ülkenin sanılından daha büyük bir ekomik kriz ve yoksulluk içinde olduğunu gözler önüne serdi.

        1982'DEN BERİ BÖYLESİ İLK KEZ OLDU
        ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesini gördü. Tüketici fiyat endeksi ocakta aylık yüzde 0,6; yıllık ise yüzde 7,5 artarak rekor kırdı. Gıda endeksi ocak ayında yüzde 0,9 oranında yükseldi. Enerji endeksi de aynı dönemde yüzde 0,9 oranında artarken, yıllık bazda ise yükseliş yüzde 27 oldu.

        AMERİKAN RÜYASI BİTTİ
        ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyonun yaşanması ve kovid döneminde tedarik zincirinin çökmesi fiyatlarda rekor yükselmelere neden oldu. Geçtiğimiz günlerde ABD'de yaşanan krizi değerlendiren CNN Business bundan sonra ne olabileceği hakkında bilgiler verdi.

            ÇAMAŞIR DETERJANINDAN ARABAYA MEYVE SUYUNDAN EVLERE REKOR ARTIŞ

            PORTAKAL SUYU
            Kısa arz ve yüksek talebin birleşimi portakal fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Dondurulmuş portakal suyu vadeli işlemleri, salgın boyunca% 50 artarak Perşembe günü iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Narenciye hastalığı ve kötü hava koşulları ABD'de ve dünyada portakal mahsullerini kısıtlıyor. Ve son birkaç yıldır portakal suyuna olan talebin azaldığı, ancak pandemi sırasında bir artış yaşadığı için sadece kötü bir zamanlama var - ABD'nin% 100 konsantre olmayan meyve suları satışları 2019'da 5 milyar dolardan 2020'de 5,5 milyar dolara fırladı ve 2021 yılına kadar çoğunlukla bu seviyede kaldı.

            Florida'da geçen yıl bu kadar küçük bir hasat vardı - sadece 44,5 milyon kutu portakal - 1944-45 sezonundan bu yana en düşük mahsulü. 2019'ten 2020'e, aksine, 73.2 milyon kutu topladı. Brezilya ayrıca, 2019-2020 sezonundan mahsulünü% 31 oranında azaltan tarihi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldı.

            Tarımsal emtia analizinde uzmanlaşmış Hackett Financial Advisors başkanı Shawn Hackett, "Klasik arz-talep uyumsuzluğunuz var" dedi. Sonuç olarak, tüketiciler "süpermarkette çok daha yüksek fiyatlar beklemelidir."

            EVLER
            Medyan konut satış fiyatı 2021'de 346.900 dolardı ve 2020'ye göre% 16.9 arttı. Ulusal Emlakçılar Birliği'ne göre, bu 1999'dan bu yana kaydedilen en yüksek artış.

            Konut piyasası çılgınlığı, 2020'den 2021'e medyan fiyat artışına bakarak konut servetinde 50.200 dolar biriktiren tipik ev sahibi için bir nimetti.

            Nar'ın baş ekonomisti Lawrence Yun, "Bu, ülke genelindeki ev sahipleri için oldukça büyük bir servet kazancı" dedi. "Konut piyasası, geçen yıl satışların artması ve fiyatların artmasıyla birlikte muhteşem bir performans gördü. Ancak envanter tüm zamanların en düşük seviyesinde."

            Satılmayan mevcut evlerin envanteri, Aralık ayı sonunda Kasım ayına göre% 18 düşüşle 910.000'in en düşük seviyesine geriledi.

            ÇAMAŞIR DETERJANI
            Proctor & Gamble bu hafta yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay perakende satış müşterilerinin fiyatlarını ortalama% 8 artırdığını ve çamaşır deterjanları, Tüylü kumaş yumuşatıcıları ve Sıçrayan kurutucu çarşafları Kazandığını duyurdu.

            Şirket, fiyat artışını nakliye, işçilik ve ürünlerini üretmek için kullandığı emtialar da dahil olmak üzere maliyet baskılarına bağladı. Üreticilerin ödediği fiyatlar için bir gösterge olan ABD üretici fiyat endeksi geçen yıl% 9,7 arttı.

            OTOMOBİLLER
            Bir araba alışveriş sitesi olan Edmunds, yeni bir otomobilin ortalama fiyatının Aralık 2021'de bir önceki yıla göre% 14 artışla 46.426 $ olduğunu söyledi. Bir bilgisayar çipi sıkıntısı, yeni araçların üretimini sınırlandırdı ve bu da talebi karşılamak için çok düşük envantere yol açtı.

            Rekor yüksek fiyatlar düşebilir, ancak pandemik öncesi seviyelere ulaşamayacaklar.

            Stokların yeniden inşa edileceği tahmin edildiğinden, uzmanlar fiyatlar üzerinde daha az baskı olması gerektiğini söylüyor.

            J.D. Power, kullanılmış otomobillerin ortalama toptan satış fiyatının 2021'in dördüncü çeyreğinden bu yılın dördüncü çeyreğine kadar yaklaşık% 9 düşmesi gerektiğini ve fiyatların 2023'te düşmeye devam etmesi gerektiğini tahmin ediyor. Ancak salgın öncesi seviyelere ulaşmaları pek mümkün değil.

            Anderson Ekonomik Grubu tarafından yapılan yeni bir analize göre, kullanılmış otomobil fiyatları da Aralık 2021'de bir önceki yıla göre yaklaşık% 40 arttı.

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