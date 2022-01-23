ABD'de ekonomi resmen çöktü! Enflasyon son 40 yılın zirvesinde! Çamaşır deterjanından meyve suyuna konuttan arabaya her gün yeni bir üründe fiyat artışı!
Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında ABD geliyor. Rüyalar ülkesi olarak lanse edilen ABD'nin ekonomisi çökmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre ABD'de son 40 yılın enflasyonu yaşanıyor. Tedarik zinciri ve enflasyonla çöken ekonomi nedeniyle ürünlerde her gün yeni bir fiyat artışı yaşanıyor. Çamaşır deterjanından portakal suyuna konuttan arabaya birçok kalemde ciddi fiyat artışları var.
Pandeminin başlangıcında tarihi bir ekonomik daralma sürecine giren ABD'de yıllık enflasyon artışı son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı veriler, ABD Merkez Bankası'nın, ekonomik kriz sürecinde sabitlenen faiz oranlarını bu yıl Mart ayından itibaren yükseltmeye başlayacağı yönündeki beklentileri arttırdı.
Son verilere göre, geçen yıl Kasım ayında yüzde 0,8 oranında artış kaydedilen tüketici fiyat endeksinde Aralık ayında da yüzde 0,5 oranında yükselme görüldü. Amerikalılar, bu dönemlerde, ev kiralarının yanısıra gıda ürünleri dahil birçok ürüne daha fazla fiyat ödedi. Ekim ve Kasım aylarında yüzde 6,1 oranında artış yaşanan benzin fiyatları Aralık ayında sadece yüzde 0,5 oranında geriledi.
Başkan Joe Biden fiyat artışlarının yavaşlatılması konusunda ilerleme kaydedildiğini, ancak artışın hala çok fazla olduğunu ve aile bütçelerine baskı oluşturduğunu belirtti. Biden, raporun daha fazla şey yapılması gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.
2021 yılı boyunca kaydedilen tüketici fiyatları artış oranı ortalaması yüzde 7 olarak belirlendi. Bu, ülkede 1982 yılından bu yana en yüksek enflasyon artışı olarak tarihe geçti.
COVID-19 pandemisiyle gelen ekonomik kriz ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, Başkan Joe Biden'ın kamuoyu destek oranını da olumsuz etkilemeye devam ediyor.
ÇAMAŞIR DETERJANINDAN ARABAYA MEYVE SUYUNDAN EVLERE REKOR ARTIŞ
ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyonun yaşanması ve kovid döneminde tedarik zincirinin çökmesi fiyatlarda rekor yükselmelere neden oldu.
ABD'de yaşanan krizi değerlendiren CNN Business bu hafta daha pahalı bulduğu şey ve bundan sonra ne olabileceği hakkında bilgiler verdi.
PORTAKAL SUYU
Kısa arz ve yüksek talebin birleşimi portakal fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Dondurulmuş portakal suyu vadeli işlemleri, salgın boyunca% 50 artarak Perşembe günü iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Narenciye hastalığı ve kötü hava koşulları ABD'de ve dünyada portakal mahsullerini kısıtlıyor. Ve son birkaç yıldır portakal suyuna olan talebin azaldığı, ancak pandemi sırasında bir artış yaşadığı için sadece kötü bir zamanlama var - ABD'nin% 100 konsantre olmayan meyve suları satışları 2019'da 5 milyar dolardan 2020'de 5,5 milyar dolara fırladı ve 2021 yılına kadar çoğunlukla bu seviyede kaldı.
Florida'da geçen yıl bu kadar küçük bir hasat vardı - sadece 44,5 milyon kutu portakal - 1944-45 sezonundan bu yana en düşük mahsulü. 2019'ten 2020'e, aksine, 73.2 milyon kutu topladı. Brezilya ayrıca, 2019-2020 sezonundan mahsulünü% 31 oranında azaltan tarihi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldı.
Tarımsal emtia analizinde uzmanlaşmış Hackett Financial Advisors başkanı Shawn Hackett, "Klasik arz-talep uyumsuzluğunuz var" dedi. Sonuç olarak, tüketiciler "süpermarkette çok daha yüksek fiyatlar beklemelidir."
EVLER
Medyan konut satış fiyatı 2021'de 346.900 dolardı ve 2020'ye göre% 16.9 arttı. Ulusal Emlakçılar Birliği'ne göre, bu 1999'dan bu yana kaydedilen en yüksek artış.
Konut piyasası çılgınlığı, 2020'den 2021'e medyan fiyat artışına bakarak konut servetinde 50.200 dolar biriktiren tipik ev sahibi için bir nimetti.
Nar'ın baş ekonomisti Lawrence Yun, "Bu, ülke genelindeki ev sahipleri için oldukça büyük bir servet kazancı" dedi. "Konut piyasası, geçen yıl satışların artması ve fiyatların artmasıyla birlikte muhteşem bir performans gördü. Ancak envanter tüm zamanların en düşük seviyesinde."
Satılmayan mevcut evlerin envanteri, Aralık ayı sonunda Kasım ayına göre% 18 düşüşle 910.000'in en düşük seviyesine geriledi.