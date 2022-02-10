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    • Dünya
    • 10.02.2022 16:33
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    • 10.02.2022 17:04
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    SON DAKİKA! ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesini gördü

    Son dakika haberine göre ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesini gördü. Tüketici fiyat endeksi ocakta aylık yüzde 0,6; yıllık ise yüzde 7,5 artarak rekor kırdı. Gıda endeksi ocak ayında yüzde 0,9 oranında yükseldi. Enerji endeksi de aynı dönemde yüzde 0,9 oranında artarken, yıllık bazda ise yükseliş yüzde 27 oldu.

    ABD’de enflasyon son 40 yılın zirvesini gördü

    ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 7,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

    ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

    Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, bu dönemde yüzde 0,5 artması öngörülüyordu.

    TÜFE, geçen yılın son ayında da aylık bazda yüzde 0,6 artmıştı.

    YILLIK ENFLASYON YÜZDE 7'Yİ AŞTI
    Ülkede TÜFE, ocakta yıllık bazda yüzde 7,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti. Piyasa beklentileri TÜFE'nin ocakta yıllık bazda yüzde 7,3 artması yönündeydi.

    Yıllık enflasyon 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükselişi göstermeye devam ederken, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 7 artmıştı. Söz konusu dönemde gıda, elektrik ve barınma endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

    Gıda endeksi ocakta aylık yüzde 0,9 artarken, yıllık yüzde 7 yükseldi. Aynı dönemde enerji endeksi de aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 27 arttı. Enerji kalemi altında elektrik endeksindeki aylık artış yüzde 4,2 olurken, yıllık artış yüzde 10,7'yi buldu. Barınma endeksi de aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,4 artış kaydetti.

    ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE
    Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ocakta aylık yüzde 0,6 artarak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi. Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 6'lık artışla beklentileri geride bıraktı.

    Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,9 artması yönündeydi.

    Çekirdek TÜFE geçen yılın aralık ayında aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,5 artmıştı.

        ENFLASYON VERİSİ FED'İN PARA POLİTİKASI İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP
        Enflasyon verileri Fed'in para politikası patikası açısından kritik konumda yer aldığından tüm dünyada piyasaların radarında yer alıyor.

        Vadeli piyasalarda ise Fed cephesinden Mart ayı için 25 baz puanlık bir faiz artırımı fiyatlanıyor. Enflasyon verisi öncesi yaptığı değerlendirmede Franklin Templeton Fixed Income CIO'su Sonal Desai, piyasaların 2022'nin ikinci yarısı için biraz iyimser olduğunu ve enflasyonun keskin şekilde gerilemesini beklediğini belirtti.

        Desai, "Bana göre bu biraz fazla iyimser çünkü enflasyonu körükleyen faktörlerin büyük bir bölümü hala bizimle olacak. Fed de zaten eğrinin gerisinde kalmış durumda" dedi.

        "BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDE"
        Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Piyasanın beklediğinin üzerinde. Çok yoğun oranda enerjiden ileri gelen bir fiyat artışının olduğunu gözlemliyoruz." şeklinde konuştu.

        Gazeteci Mustafa Tanyeri, Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan ve Ekonomist Hikmet Baydar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Ekonomist Hikmet Baydar ABD'nin ocak ayı enflasyon rakamlarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

        Uzman isim Baydar yaptığı açıklamada, "Piyasaların tepkisi Euro – Dolar paritesine baktım 1.14'lerin altı deneniyor. Şu andaki görünüm piyasa beklentilerinden daha kötü olduğu için bu borsaların pek lehine değil. Önümüzdeki dönemde FED'in 0.50 faiz artırımı fiyatlanmaya başlayacak." dedi.

        ABD ENFLASYON VERİSİNE PİYASA NE TEPKİ VERDİ?
        Açıklanan Ocak ayı enflasyon verisi sonrası, ABD'de 10 yıllık tahvil faizi, %1,974 ile 1 Ağustos 2019'dan beri en yüksek seviyesine çıkarken, ons altın spot fiyatı sınırlı bir geri çekilme yaşayarak 1821 doları gördü. Aynı dakikalarda gram altın TL fiyatı 796 TL bandında işlem görerek veriye tepkisiz kaldı.

        Dolar/TL de yaklaşık 1 aylık sıkışık bant hareketini sürdürdü. Dolar kuru enflasyon verisi sonrası 13,55 TL, euro kuru 15,45 TL düzeyinde işlem gördü.

        Yurt içinde Borsa İstanbul'da kritik verisi sonra satış görülse de endeks kaybettiklerini çabuk toparlayarak yatay seyre girdi.

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