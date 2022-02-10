SON DAKİKA! ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesini gördü

ENFLASYON VERİSİ FED'İN PARA POLİTİKASI İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Enflasyon verileri Fed'in para politikası patikası açısından kritik konumda yer aldığından tüm dünyada piyasaların radarında yer alıyor.

Vadeli piyasalarda ise Fed cephesinden Mart ayı için 25 baz puanlık bir faiz artırımı fiyatlanıyor. Enflasyon verisi öncesi yaptığı değerlendirmede Franklin Templeton Fixed Income CIO'su Sonal Desai, piyasaların 2022'nin ikinci yarısı için biraz iyimser olduğunu ve enflasyonun keskin şekilde gerilemesini beklediğini belirtti.

Desai, "Bana göre bu biraz fazla iyimser çünkü enflasyonu körükleyen faktörlerin büyük bir bölümü hala bizimle olacak. Fed de zaten eğrinin gerisinde kalmış durumda" dedi.