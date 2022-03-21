İtalya'dan Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarına tam destek

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından İtalyan basınına, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştaki gelişmeler başta olmak üzere toplantının gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'dan gelen görüntülerin kendilerini barış için çalışmaya sevk ettiğini belirten Di Maio, "Bir saat önce Türk mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüm. Müzakerelerin nasıl gittiğini görüştük. Biz, İtalya olarak Türkiye'nin ileriye taşıdığı müzakereleri tam şekilde destekliyoruz. Türkiye, sadece NATO müttefiki değil, şu aşamada tarafları barış anlaşmasına götürmeye yönelik diyalog için önemli bir ülke. Biz şu anda hepimiz onların çabasını desteklemek için uğraşıyoruz." diye konuştu.