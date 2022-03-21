Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek

BAŞKAN ERDOĞAN BİDEN İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılarak istişarelerde bulunacağını açıkladı.

Kalın, "Cumhurbaşkanımızın ikili üçlü görüşmeleri olacak. ABD Başkanı Biden ve diğer katılacak liderler ile ikili görüşmeler olacak" dedi.

Türkiye'nin diplomasi trafiğinin de devam ettiğini ifade eden Kalın, "Benim de yarın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ile görüşmem olacak" açıklamasını yaptı.