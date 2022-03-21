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    • 21.03.2022 22:07
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    Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek

    Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna savaşının ardından diplomasi trafiğine hız veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Cumhurbaşkanımızın ikili üçlü görüşmeleri olacak. ABD Başkanı Biden ve diğer katılacak liderler ile ikili görüşmeler olacak” dedi.

    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan Biden ile görüşecek

    Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın ardından diplomasi trafiğine hız veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

    30 ÜLKE BAŞKANI KATILACAK
    NATO Liderler Zirvesi, 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek.

    Olağanüstü nitelikli zirve toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler ele alınacak. Son olarak 16 Mart'ta yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ittifakın Avrupa'nın doğusundaki uzun vadeli konumlanması görüşülmüştü.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirveyi duyurduğu açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarını, Ukrayna'ya güçlü desteğimizi ve güvenliğimizdeki yeni gerçeklik karşısında NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının daha da güçlendirilmesini ele alacağız." ifadesini kullanmıştı.

    BAŞKAN ERDOĞAN BİDEN İLE GÖRÜŞECEK
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılarak istişarelerde bulunacağını açıkladı.

    Kalın, "Cumhurbaşkanımızın ikili üçlü görüşmeleri olacak. ABD Başkanı Biden ve diğer katılacak liderler ile ikili görüşmeler olacak" dedi.

    Türkiye'nin diplomasi trafiğinin de devam ettiğini ifade eden Kalın, "Benim de yarın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ile görüşmem olacak" açıklamasını yaptı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
        Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta iki ülke liderleri olmak üzere birçok ülke lideriyle görüşme yaparak diplomasi kanalıyla ateşkesin önemine dikkat çekti.
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