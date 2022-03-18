Rusya Ukrayna savaşı üzerinden Türkiye'ye oynanan oyun: Türkiye S400'leri Ukrayna'ya versin F-35'leri alsın

Rusya Ukrayna savaşında taraflar arasında barış için umutlar filizleniyor. Ancak bu savaş kullanılarak Türkiye üzerine oyunlar oynanıyor. Türkiye, bölgesinde etkin bir ülke olmaya çalıştığı her anda hem Rusya hem de ABD tarafından kıskaca alınmak isteniyor. Bir yandan da Türkiye içindekiler ABD ve Rusya borazanlığı yapıp Türkiye'nin ABD veya Rusya ile işbirliği yapmasındansa onlara angaje olmasını istiyor.