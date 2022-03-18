Rusya Ukrayna savaşı üzerinden Türkiye'ye oynanan oyun: Türkiye S400'leri Ukrayna'ya versin F-35'leri alsın

Rusya Ukrayna savaşında taraflar arasında barış için umutlar filizleniyor. Ancak bu savaş kullanılarak Türkiye üzerine oyunlar oynanıyor. Türkiye, bölgesinde etkin bir ülke olmaya çalıştığı her anda hem Rusya hem de ABD tarafından kıskaca alınmak isteniyor. Bir yandan da Türkiye içindekiler ABD ve Rusya borazanlığı yapıp Türkiye'nin ABD veya Rusya ile işbirliği yapmasındansa onlara angaje olmasını istiyor.
BAYRAKTAR TB2 ÜZERİNDEN TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ BOZULMAK İSTENDİ
Türkiye, Ukrayna'ya uluslararası hukuk çerçevesinde Bayraktar TB2 sattı. Rusya Ukrayna savaşı başladığında Ukrayna bunları Rusya'ya karşı kullandı. Ancak ABD ve Batı merkezli medya savaşı sadece Bayraktar TB2'ler üzerinden görerek Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmaya çalıştı.
ABD MEDYASININ PAZARLADIĞI PLAN: TÜRKİYE S400'LERİ UKRAYNA'YA VERSİN F-35'LERİ ABD'DEN ALSIN
ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde Paul Kolbe imzasıyla dikkat çeken bir yazı kaleme alındı. Yazı genel olarak Türkiye'nin S400'leri Ukrayna'ya vermesi buna karşılık da ABD'nin F-35'leri Türkiye'ye vermesi üzerine kurulu.