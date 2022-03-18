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    • Dünya
    • 18.03.2022 13:22
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    • 18.03.2022 13:41
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    Rusya Ukrayna savaşı üzerinden Türkiye'ye oynanan oyun: Türkiye S400'leri Ukrayna'ya versin F-35'leri alsın

    Rusya Ukrayna savaşı sürerken küreselcilerde Türkiye'yi savaşın içine çekmek için var güçleriyle mücadele ediyor. Türkiye'nin Ukrayna'ya uluslararası hukuk çerçevesinde sattığı Bayraktar TB2'ler üzerinden Türkiye ile Rusya'nın arasını açmak isteyenler şimdi de Ukrayna'nın ihtiyacı olan S400'lerin Türkiye üzerinden karşılanması gerektiğini belirtti. ABD'de yayın yapan Wall Street Journal "Türkiye'nin S400'leri Rusya'ya vermesi halinde ABD'nin F-35'leri verebileceğini" yazdı.

    takvim.com.tr
    Rusya Ukrayna savaşı üzerinden S400 oyunu

    Rusya Ukrayna savaşında taraflar arasında barış için umutlar filizleniyor. Ancak bu savaş kullanılarak Türkiye üzerine oyunlar oynanıyor. Türkiye, bölgesinde etkin bir ülke olmaya çalıştığı her anda hem Rusya hem de ABD tarafından kıskaca alınmak isteniyor. Bir yandan da Türkiye içindekiler ABD ve Rusya borazanlığı yapıp Türkiye'nin ABD veya Rusya ile işbirliği yapmasındansa onlara angaje olmasını istiyor.

    BAYRAKTAR TB2 ÜZERİNDEN TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ BOZULMAK İSTENDİ
    Türkiye, Ukrayna'ya uluslararası hukuk çerçevesinde Bayraktar TB2 sattı. Rusya Ukrayna savaşı başladığında Ukrayna bunları Rusya'ya karşı kullandı. Ancak ABD ve Batı merkezli medya savaşı sadece Bayraktar TB2'ler üzerinden görerek Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmaya çalıştı.

    ABD MEDYASININ PAZARLADIĞI PLAN: TÜRKİYE S400'LERİ UKRAYNA'YA VERSİN F-35'LERİ ABD'DEN ALSIN
    ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde Paul Kolbe imzasıyla dikkat çeken bir yazı kaleme alındı. Yazı genel olarak Türkiye'nin S400'leri Ukrayna'ya vermesi buna karşılık da ABD'nin F-35'leri Türkiye'ye vermesi üzerine kurulu.

        Yazının detayları ise şu şekilde:

        "TÜRKİYE S400'LERDEN KURTULMALI"
        ABD'nin Türkiye'ye Patriot vermemesi üzerine Rusya'dan aldığı S400'lerden Türkyie'nin kurtulması gerektiğinin belirtildiği yazıda "Ukrayna'nın hava savunma sistemine ihtiyacı var. Türkiye de S400'lerden kurtulmalı. Türkiye, Rusya'dan S400 aldığı için ABD F-35'lerin satışını durdurdu." deniliyor.

        ABD SATMADIĞI PATRIOT'LARI VERECEKMİŞ
        Yazının sonlarına doğru ise Kolbe ilginç bir öneri sunuyor. Türkiye'nin S400'leri Ukrayna'ya vermesi halinde ABD'nin Türkiye'ye zamanında satmadığı Patriot'ları vereceğini ifade ediyor ve "S400'ler Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirir. Türkiye, S400'leri envanterinden çıkarırsa F-35'leri alabilir. Türkiye'nin hava savunmasındaki boşluk ise kısa vadede ABD'nin Patriot'ları ile doldurulabilir. Türkiye de kendi hava savunma sistemini geliştiriyor. " diyor.

        PAUL KOLBE KİMDİR?
        Wall Street Journal'de "Türkiye'nin Rus füzeleri Ukrayna'yı savunabilir" başlıklı yazıyı kaleme alan Paul Kolbe elbette hiç basit bir isim değil. Kolbe, 25 yıl boyunca CIA'de görev yapmış eski bir ajan.
            Zaferimizin nişanesi, Türkiye’nin tarihe damgası
            Haberler Dünya Rusya Ukrayna savaşı üzerinden Türkiye'ye oynanan oyun: Türkiye S400'leri Ukrayna'ya versin F-35'leri alsın
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