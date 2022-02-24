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    • Güncel
    • 24.02.2022 17:37
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    • 24.02.2022 17:48
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    Rusya - Ukrayna savaşı Türk düşmanlarını sevindirdi! DW çalışanı Bülent Mumay'dan skandal Bayraktar TB2 paylaşımı

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş üzerinden Türkiye'nin zarar görmesini bekleyenler kirli yüzlerini bir kez daha gösterdi. DW Türkçe Yöneticisi Bülent Mumay, Ukrayna'nın kullandığı Türk Savunma Sanayiinin göz bebeği, yerli ve milli Bayraktar TB2 SİHA'ları hedef aldı. Mumay alçak bir üslupla, "Rusya, damadın SİHA'larını vurmuş..." ifadelerini kullandı. Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus birliklerinin saldırılarına karşı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Bayraktar TB2 SİHA'ların aktif olarak kullanıldığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Rusya - Ukrayna savaşı üzerinden Türk düşmanlığı!

    Rusya, Ukrayna'ya saldırı başlattı. Ardından başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın pek çok şehrinde patlama sesleri duyuldu.

    Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de herkes bu krize kilitlendi ve sosyal medya platformları üzerinden gelişmeleri anbean takip etti.

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş üzerinden Türkiye'nin zarar görmesini bekleyenler de kirli yüzlerini bir kez daha gösterdi.



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    DW Türkçe Yöneticisi Bülent Mumay, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türk Savunma Sanayiinin göz bebeği, yerli ve milli Bayraktar TB2 SİHA'ları çirkin bir üslupla hedef aldı.

    Mumay, paylaşımında BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'ı hedef alarak, "Rusya, damadın SİHA'larını vurmuş..." ifadelerini kullandı.



    UKRAYNA DUYURDU: BAYRAKTAR TB2'LER AKTİF OLARAK KULLANILIYOR
    Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus birliklerinin saldırılarına karşı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Bayraktar TB2 SİHA'ların aktif olarak kullanıldığını açıkladı.

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi hesabından paylaşılan videoda, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar SİHA'ların, Rusya'nın saldırılarına karşı aktif olarak kullanıldığı duyuruldu.

        "TANK SALDIRILARI DURDURULDU"
        Yapılan duyuruda, Rudnya-Vystupovychi yönünde, düşman iki tankın, zırhlı personel taşıyıcı ve araçlarla sınırı geçmeye çalıştığı, yapılan müdahaleyle 5 zırhlı personel taşıyıcı ve bir arabanın imha edildiği aktarıldı. Putivl bölgesindeki düşman tanklarının saldırısının da durdurulduğu açıklandı.
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