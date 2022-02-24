Rusya - Ukrayna savaşı Türk düşmanlarını sevindirdi! DW çalışanı Bülent Mumay'dan skandal Bayraktar TB2 paylaşımı

Rusya, Ukrayna'ya saldırı başlattı. Ardından başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın pek çok şehrinde patlama sesleri duyuldu.



Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de herkes bu krize kilitlendi ve sosyal medya platformları üzerinden gelişmeleri anbean takip etti.



Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş üzerinden Türkiye'nin zarar görmesini bekleyenler de kirli yüzlerini bir kez daha gösterdi.