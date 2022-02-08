Putin ve Macron’un mesafeli görüşmesi dünya basınında alay konusu oldu!

HALA ARALARINDA KİLOMETRELER VAR

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haber ise: 'Hala aralarında kilometreler var' başlığı ile verildi.

'SENİN TARAFINDA HAVA NASIL?'

New York Post gazetesi, uzun bir masanın iki ucunda 5 saat süren görüşmeye ilişkin haberini 'Senin tarafında havalar nasıl?' sözleri ile başlattı.