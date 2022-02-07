Putin ve Macron'dan 'Ukrayna' zirvesi! Kremlin eli cebinde beklediği fotoğrafları servis etti

PUTİN ELİ CEBİNDE KARŞILADI

Kremlin'den Putin'in Macron'u eli cebinde karşıladığı fotoğraflar servis edildi.

Toplantı öncesinde Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, "Ukrayna konusunu çözümü için önemli bir adım fakat büyük atılımlar beklemiyoruz. Durum, tek bir toplantıda belirleyici atılımlar beklemek için çok karışık" açıklamasını yaptı.

"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ORTAK ENDİŞEMİZ VAR"

Putin görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı açıklamada, Rusya ve Fransa'nın güvenlik konusunda ortak endişeleri bulunduğunu belirterek Macron'a bu sorunun çözümünde yer almasından dolayı teşekkür etti.

Avrupa'da güvenlik alanında yaşananlar konusunda Rusya ve Fransa'nın ortak endişeleri bulunduğunu kaydeden Putin, Macron'a 'sen' diye hitap ederek, "Fransa'nın bu konuda ilkesel kararlar geliştirilmesi için tutarlı bir şekilde aktif olarak katılım sağlaması nedeniyle sana teşekkür etmek istiyorum" dedi.