Putin ve Macron'dan 'Ukrayna' zirvesi! Kremlin eli cebinde beklediği fotoğrafları servis etti

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Moskova'da görüştü.
Kremlin Sarayı'ndan gerçekleştirilen Putin ve Macron'un görüşmesinde Ukrayna krizini ele aldı.
PUTİN ELİ CEBİNDE KARŞILADI
Kremlin'den Putin'in Macron'u eli cebinde karşıladığı fotoğraflar servis edildi.
Toplantı öncesinde Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, "Ukrayna konusunu çözümü için önemli bir adım fakat büyük atılımlar beklemiyoruz. Durum, tek bir toplantıda belirleyici atılımlar beklemek için çok karışık" açıklamasını yaptı.
"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ORTAK ENDİŞEMİZ VAR"
Putin görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı açıklamada, Rusya ve Fransa'nın güvenlik konusunda ortak endişeleri bulunduğunu belirterek Macron'a bu sorunun çözümünde yer almasından dolayı teşekkür etti.
Avrupa'da güvenlik alanında yaşananlar konusunda Rusya ve Fransa'nın ortak endişeleri bulunduğunu kaydeden Putin, Macron'a 'sen' diye hitap ederek, "Fransa'nın bu konuda ilkesel kararlar geliştirilmesi için tutarlı bir şekilde aktif olarak katılım sağlaması nedeniyle sana teşekkür etmek istiyorum" dedi.
"MACRON'UN KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN GÖSTERDİĞİ ÇABALARINI GÖRÜYORUM"
Putin şu ifadelere yer verdi:
Fransa, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili temel sorunların çözümünde yer alıyor. Seleflerin de bunu yapıyordu. Buna, Gürcüler Güney Osetya'ya saldırdıktan sonra çıkan kriz, Minsk anlaşmalarının hazırlanması ve daha sonra Normandiya formatının organize edilmesi de dahil"
"Fransa'nın mevcut yönetiminin ve bizzat Fransa Cumhurbaşkanı'nın ciddi tarihi perspektifte Avrupa'da eşit güvenliğin sağlanmasıyla ilgili krizin çözümü ve Ukrayna'nın güneydoğusundaki ülke içi krizin çözümü için gösterdiği çabaları görüyorum"