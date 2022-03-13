Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis: Türkiye ile ikili ilişkilerin düzelmesi için temelleri attık





"ÖNEMLİ BİR İLERLEME KAYDEDEBİLECEĞİMİZİ SANIYORUM"

Miçotakis, başta ekonomi olmak üzere, birçok konuda pozitif gündem oluşturmaya vurgu yapıldığını kaydederek, "Önümüzdeki aylarda önemli bir ilerleme kaydedebileceğimizi sanıyorum. Her şey yolunda giderse, sonbaharda hayırlısıyla Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyini Yunanistan'da düzenleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Yunanistan arasında bir anda uzlaşılamayacak fikir ayrılıkları olduğuna işaret eden Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son derece açık ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.