Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.03.2022 00:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2022 01:26
    ABONE OL

    ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten tepki çeken hareket! 'Ukraynalı mülteciler' sorusu sonrası kahkaha attı

    Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası binlerce Ukraynalı ülkesini terk etti. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Polonya ziyaretinde, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile basın toplantısı yaptığı sırada tepki çeken bir harekete imza attı. Harris kendisine yöneltilen Ukraynalı mülteciler sorusu sonrası umursamaz tavırlarla kahkaha attı.

    takvim.com.tr
    ABD Başkan Yardımcısı Harris’ten tepki çeken hareket! ’Ukraynalı mülteciler’ sorusu sonrası kahkaha attı

    Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş 16. ggününde sürüyor.

    Savaş sonrası binlerce Ukraynalı açılan tahliye koridorlarından bombalar altında ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

    Ukraynayı, Rusya'ya karşı kıştırttığı ve Zelenskiy'i gazladığı yorumları yapılan ABD'nin tavrı ise tartışma konusu oluyor.

    KAMALA HARRIS'TEN TEPKİ ÇEKEN HAREKET
    ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Polonya ziyaretinde, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile basın toplantısı yaptığı sırada tepki çeken bir harekete imza attı.

    Basın toplantısında bir muhabir Harris'e, ABD'nin mültecilere yönelik kalıcı bir altyapı kurmak için ne yapacağını ve mülteciler için özel bir ödeme yapma planının olup olmadığını sordu.

    Muhabir aynı zamanda Duda'ya da "ABD'den daha fazla mülteci kabul etmesini isteyip istemediği" sorusunu yönetti.

    MÜLTECİ SORUSUNU DUYUNCA KAHKAHA ATTI
    Soruya cevap vermeyi istemeyen bir tavırla Duda'ya dönen Harris bir süre bekledikten sonra yüksek sesle kahkaha attı.

    Harris'in mülteci sorusu karşısındaki bu hareketi tepkilere sebep oldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Adı Sevgi fragman
    Haberler Dünya ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten tepki çeken hareket! 'Ukraynalı mülteciler' sorusu sonrası kahkaha attı
        SON DAKİKA