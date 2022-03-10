ABD Başkan Yardımcısı Harris’ten tepki çeken hareket! ’Ukraynalı mülteciler’ sorusu sonrası kahkaha attı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş 16. ggününde sürüyor.

Savaş sonrası binlerce Ukraynalı açılan tahliye koridorlarından bombalar altında ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Ukraynayı, Rusya'ya karşı kıştırttığı ve Zelenskiy'i gazladığı yorumları yapılan ABD'nin tavrı ise tartışma konusu oluyor.

KAMALA HARRIS'TEN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Polonya ziyaretinde, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile basın toplantısı yaptığı sırada tepki çeken bir harekete imza attı.