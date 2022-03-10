ABD Başkan Yardımcısı Harris’ten tepki çeken hareket! ’Ukraynalı mülteciler’ sorusu sonrası kahkaha attı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş 16. ggününde sürüyor.
Savaş sonrası binlerce Ukraynalı açılan tahliye koridorlarından bombalar altında ülkesini terk etmek zorunda kaldı.
Ukraynayı, Rusya'ya karşı kıştırttığı ve Zelenskiy'i gazladığı yorumları yapılan ABD'nin tavrı ise tartışma konusu oluyor.
KAMALA HARRIS'TEN TEPKİ ÇEKEN HAREKET
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Polonya ziyaretinde, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile basın toplantısı yaptığı sırada tepki çeken bir harekete imza attı.
Basın toplantısında bir muhabir Harris'e, ABD'nin mültecilere yönelik kalıcı bir altyapı kurmak için ne yapacağını ve mülteciler için özel bir ödeme yapma planının olup olmadığını sordu.
Muhabir aynı zamanda Duda'ya da "ABD'den daha fazla mülteci kabul etmesini isteyip istemediği" sorusunu yönetti.