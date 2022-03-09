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    • Dünya
    • 09.03.2022 15:47
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    • 09.03.2022 15:59
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    Son dakika: Tam bir ölüm makineleri! Günlüğü 2 bin dolarlık paralı askerler savaşa gidiyor! Ukrayna yabancı lejyonerlerden ordu kuruyor

    Son dakika.... Rusya-Ukrayna savaşı 14. gününde devam ederken bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Batı'dan mühimmat ve yaptırımlar konusunda büyük destek alan Ukrayna savaşı kazanmak için her yolu deniyor. Dünyaya çağrıda bulunan Ukrayna yabancı lejyonerlerden ordu kuruyor. Günlük 2 bin dolar verilecek olan askerler Ukrayna cephelerine davet edildi.

    Tam bir ölüm makineleri!

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 14'üncü günü geride kalmaya başlamışken sivillerin tahliyeleri için ilan edilen geçici ateşkes sebebiyle bölgede önceki günlere göre bir sessizlik hâkim.

    SICAK ÇATIŞMALAR...

    Taraflar diplomasi masasında çözüm aramaya devam ederken Ukrayna yönetimi bir yandan ateşkes sonrası yeniden başlayacak ağır saldırılara hazırlanmaya çalışıyor.

    Rusya ve Ukrayna arasında askeri güçler arasında büyük bir dengesizlik olduğu daha savaş başlamadan önce uzmanların üzerinde durduğu bir konuydu. Hava saldırı araçlarında büyük bir üstünlük sahibi olan Rusya kara güçlerinde de sayısal olarak Ukrayna'dan oldukça üstün. Kiev yönetimi ise bu eşitsizliğin üstesinden gelmek için dünyaya uzanan bambaşka bir kapı açmış durumda.

    PARALI ASKERLE BÖLGEDE

    Hükümet tarafından açıklanan ve bizzat Zelenski'nin çağrısıyla desteklenen bu girişim farklı ülkelerden gelecek gönüllü paralı askerlerle oluşturulacak yeni bir Lejyoner grubu; yani Ukrayna'nın gayrı resmi ikinci bir orduya sahip olması.

        2 BİN DOLAR ÜCRET

        Bu amaçla devlet kontrolünde resmi bir internet sitesi kurulurken bu site üzerinden belli başlı bazı adımları takip ederek uygun durumdaki adaylar Ukrayna'ya gitmeye ve orduyla birlikte saf tutmaya teşvik ediliyor. Adaylara bu görev için günlü 2 bin dolarlık bir ücret de öneriliyor.

        Özellikle İngiltere, ABD ve Avrupa ülkelerinden Rus işgaline karşı olan, Ukrayna kökenlerine sahip ya da önceden askerlik deneyimi olan kişiler bu çağrıyı karşılıksız bırakmadı.

        Devletin açtığı internet sitesinin dışında bazı özel şirketler de lejyoner alımına başladı ve bu şirketlerin reklamları yabancı ülkelerde internet üzerinden yayınlanmaya başladı.

            Sitede kredi kartı bildirme zorunluğunun kaldırıldığı açıklanırken gelecek kişilere tam destek verileceği ve Ukrayna'da katılacakları savaşın kendilerine 'hayati' tecrübeler katacağı belirtilmiş.
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