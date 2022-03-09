Son dakika: Tam bir ölüm makineleri! Günlüğü 2 bin dolarlık paralı askerler savaşa gidiyor! Ukrayna yabancı lejyonerlerden ordu kuruyor

Rusya ve Ukrayna arasında askeri güçler arasında büyük bir dengesizlik olduğu daha savaş başlamadan önce uzmanların üzerinde durduğu bir konuydu. Hava saldırı araçlarında büyük bir üstünlük sahibi olan Rusya kara güçlerinde de sayısal olarak Ukrayna'dan oldukça üstün. Kiev yönetimi ise bu eşitsizliğin üstesinden gelmek için dünyaya uzanan bambaşka bir kapı açmış durumda.