Son dakika: Tam bir ölüm makineleri! Günlüğü 2 bin dolarlık paralı askerler savaşa gidiyor! Ukrayna yabancı lejyonerlerden ordu kuruyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 14'üncü günü geride kalmaya başlamışken sivillerin tahliyeleri için ilan edilen geçici ateşkes sebebiyle bölgede önceki günlere göre bir sessizlik hâkim.
SICAK ÇATIŞMALAR...
Taraflar diplomasi masasında çözüm aramaya devam ederken Ukrayna yönetimi bir yandan ateşkes sonrası yeniden başlayacak ağır saldırılara hazırlanmaya çalışıyor.
Rusya ve Ukrayna arasında askeri güçler arasında büyük bir dengesizlik olduğu daha savaş başlamadan önce uzmanların üzerinde durduğu bir konuydu. Hava saldırı araçlarında büyük bir üstünlük sahibi olan Rusya kara güçlerinde de sayısal olarak Ukrayna'dan oldukça üstün. Kiev yönetimi ise bu eşitsizliğin üstesinden gelmek için dünyaya uzanan bambaşka bir kapı açmış durumda.
PARALI ASKERLE BÖLGEDE
Hükümet tarafından açıklanan ve bizzat Zelenski'nin çağrısıyla desteklenen bu girişim farklı ülkelerden gelecek gönüllü paralı askerlerle oluşturulacak yeni bir Lejyoner grubu; yani Ukrayna'nın gayrı resmi ikinci bir orduya sahip olması.