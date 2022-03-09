Rusya'dan bomba iddia! Ukraynalı komutanlara yazılan gizli harekat emrinin belgeleri ele geçirildi

Ukrayna hükümet yetkililerinin, şubat ayında yaptıkları açıklamalarında, Donbass'ı güç kullanarak ele geçirmek gibi bir planlarının olmadığını söylediği hatırlatmasını yapan Konaşenkov, "Fakat yayınladığımız gizli belgelerin orijinalleri, bu açıklamaların birer yalan olduğunu gösteriyor. Geriye yalnızca cevaplanmamış bir soru kalıyor: Donbass harekatının planlanması ve hazırlanması sürecine, ABD yönetimi ve NATO'daki müttefikleri ne denli müdahil olmuştu?" dedi.

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