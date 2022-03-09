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    • Dünya
    • 09.03.2022 11:56
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    • 09.03.2022 11:56
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    Rusya'dan bomba iddia! Ukraynalı komutanlara yazılan gizli harekat emrinin belgeleri ele geçirildi

    Rusya-Ukrayna savaşı sürerken dünyanın konuştuğu çarpıcı iddialar da birbiri ardına geliyor. Rusya askerlerinin eline geçen söz konusu gizli belgeler içinde, Ukrayna ulusal muhafız güçlerinin batı Kiev, güney Odessa ve batı topraklarını kontrol eden komutanlarına hitaben yazılmış gizli harekat emirlerinin bulunduğu konuşuluyor.

    Bomba iddia! Gizli belgeler ele geçirildi

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 14. gününde devam ediyor. Rusya, Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 kentinden sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile 10.00'dan itibaren tekrar geçici ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kentlerinde insani durumun kötüleştiği belirtildi.

    Sivillerin ve yabancı uyruklu vatandaşların güvenliğinin sağlanması önemine işaret edilen açıklamada, "Rusya, 9 Mart'ta Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve insani koridorları oluşturmaya hazır." denildi.

    Ukrayna'nın Kiev, Çernihiv, Sumi, Harkov ve Mariupol kentlerinde, tahliyeler için insani yardım koridorlarının oluşturulacağı belirtilen açıklamada, Ukrayna tarafına söz konusu koridorların çalışma saatinin belirlenmesi konusunda Moskova saatiyle gece 03.00'e kadar mutabakata varılması teklifinde bulunuldu.



        BOMBA İDDİA: GİZLİ BELGELER ELE GEÇİRİLDİ
        Rus basınında ele geçirildiği söylenen gizli belgelere ilişkin yer alan iddialar şöyle: Harekat emrini içeren belgelere bakılacak olursa, Ukrayna'nın havadan indirme ve hücum güçlerinin kullanılmasının planlandığı Donbass'ı ele geçirme operasyonunun taktik hazırlıklarının 7 Şubat'ta başlatılması ve 28 Şubat'ta sonlandırılması planlanıyordu.

        Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna hükümetinin Donbass'ın denetiminin tamamını ele geçirmek adına gizliden gizliye yaptığı harekat hazırlıklarının, Rusya ordusunun 24 Şubat'ta başlattığı operasyon ile önünün kesildiği kaydetti.

        Ukrayna hükümet yetkililerinin, şubat ayında yaptıkları açıklamalarında, Donbass'ı güç kullanarak ele geçirmek gibi bir planlarının olmadığını söylediği hatırlatmasını yapan Konaşenkov, "Fakat yayınladığımız gizli belgelerin orijinalleri, bu açıklamaların birer yalan olduğunu gösteriyor. Geriye yalnızca cevaplanmamış bir soru kalıyor: Donbass harekatının planlanması ve hazırlanması sürecine, ABD yönetimi ve NATO'daki müttefikleri ne denli müdahil olmuştu?" dedi.

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        Haberler Dünya Rusya'dan bomba iddia! Ukraynalı komutanlara yazılan gizli harekat emrinin belgeleri ele geçirildi
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