Son dakika: Putin süper silahları ateşleyecek! ABD ve NATO'ya gözdağı: Tarihte hiç görmediniz

İngiliz basını, Putin'in sözlerini aktarırken çoğu uzmanın bu sözleri 'nükleer bir tehdit' olarak gördüğünü açıkladı. Ancak Rusya'nın, "Putin'in süper silahları" olarak adlandırılan, Ukrayna'da ve ve çevresinde yıkıcı bir etki yaratabilecek çok çeşitli gelişmiş yeni silah sistemlerine sahip olduğu da belirtiliyor.