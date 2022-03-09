Son dakika: Putin süper silahları ateşleyecek! ABD ve NATO'ya gözdağı: Tarihte hiç görmediniz

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 14. gününde devam ederken DSÖ, Ukrayna'da çok sayıda sağlık tesisinin hedef alındığını açıkladı. Ukrayna Rus güçlerinin ilerleyişini büyük ölçüde durduklarını söylerken, ABD Rus petrolünün ithalatını yasakladı. Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı.
TARİHTE HİÇ KARŞILAŞILMADI
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, NATO'nun açıklamaları ve Ukrayna'ya silah tedariğini artırmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sürece dahil olan herkesin, "tarihte hiç karşılaşmadığı sonuçlarla" karşılaşabileceği konusunda uyardı.
İngiliz basını, Putin'in sözlerini aktarırken çoğu uzmanın bu sözleri 'nükleer bir tehdit' olarak gördüğünü açıkladı. Ancak Rusya'nın, "Putin'in süper silahları" olarak adlandırılan, Ukrayna'da ve ve çevresinde yıkıcı bir etki yaratabilecek çok çeşitli gelişmiş yeni silah sistemlerine sahip olduğu da belirtiliyor.