ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya petrol ve doğal gaz yasağı getirdi! Piyasalarda gerilim ateşi yükseldi

ABD ve Birleşik Krallık'ın ambargo kararı Rus ham petrol ve petrol ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 3'ünü etkileyecek.
ABD ve Birleşik Krallık'ın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus petrolüne ambargo kararı, Rusya'nın bu ülkelerin petrol ithalatındaki payını gündeme getirdi.
GÜNLÜK 10 MİLYON VARİL İTHALAT
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, ABD ve Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın en büyük petrol üreticisi konumunda bulunan Rusya'nın ham petrol ve petrol ürünleri ihracatı günlük 10,5 milyon varil seviyesinde bulunuyor. Bu miktarın 7,8 milyon varilini ham petrol oluşturuyor.
Geçen yıl ham petrol ve petrol ürünleri ihracatından yaklaşık 180 milyar dolar gelir elde eden Rusya, toplam ham petrol ve petrol ürünleri ihracatının yüzde 1,5'ini Birleşik Krallık'a, yüzde 1,3'ünü ise ABD'ye yapıyor.