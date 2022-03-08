ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya petrol ve doğal gaz yasağı getirdi! Piyasalarda gerilim ateşi yükseldi

GÜNLÜK 10 MİLYON VARİL İTHALAT

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, ABD ve Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın en büyük petrol üreticisi konumunda bulunan Rusya'nın ham petrol ve petrol ürünleri ihracatı günlük 10,5 milyon varil seviyesinde bulunuyor. Bu miktarın 7,8 milyon varilini ham petrol oluşturuyor.