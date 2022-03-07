Yunanistan'daki Lavrion Kampı PKK'nın eğitim üssü haline geldi! Yunan televizyon kanalında şok görüntüler

Yunanistan'daki Lavrion Göçmen Kampı'nda yuvalanan terör örgütü PKK'nın faaliyetleri, Yunan medyasına yansıdı. Yunan StarNEWS kanalında yayınlanan haberde Lavrion Kampı içerisinden çekilen görüntülere yer verildi. Görüntülerde terör örgütü PKK'ya ait semboller ile elebaşı Abdullah Öcalan'a ait görsellerin yer alması dikkat çekti.



Öte yandan, Lavrion Kampı'nda röportaj yapılan ve illegal yollarla Yunanistan'a kaçan şahısların, PKK'nın gençlik yapılanmalarında faaliyet gösterdikleri ve terör suçlarından aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Kampta röportaj yapılan Hacer Karakuş Şahin'in PKK/KCK'nın gençlik yapılanmalarından YDG-H bünyesinde faaliyet gösterdiği, Ocak 2022'de eşi Metin Şahin'le birlikte Edirne/Meriç sınır hattından illegal yollarla Yunanistan'a geçtiği ve hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan adli işlem tesis edildiği öğrenildi.