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    • Dünya
    • 05.03.2022 18:52
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    • 05.03.2022 18:58
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    BM, Rusya - Ukrayna savaşının 10. gününde duyurdu: 1 milyon 368 bin 864 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 10. gününde de deam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 368 bin 864 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. İşte habere ilişkin detaylar...

    1 milyondan fazla mülteci komşu ülkelere geçti

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaştı.



    Açıklamada, 24 Şubat-4 Mart arasında yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 1 milyon 368 bin 864 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.



    Polonya'ya 756 bin 303, Macaristan'a 157 bin 4, Moldova'ya 103 bin 254, Slovakya'ya 101 bin 529, Romanya'ya 63 bin 192, Rusya'ya 53 bin 300, Belarus'a 406 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 133 bin 876 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin de Rusya'ya geçtiği kaydedildi.
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        Haberler Dünya BM, Rusya - Ukrayna savaşının 10. gününde duyurdu: 1 milyon 368 bin 864 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti
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