Dakika dakika Rusya Ukrayna savaşı! Rusya lideri Putin: Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmaları neredeyse tamamlandı

15.57: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü. İki Bakan Ukrayna'daki son durumu ve tahliye sürecini ele aldı.



15.55: İspanyol tekstil firması Inditex, Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rusya'yı boykot ederek, bu ülkedeki ticari faaliyetlerini geçici olarak sonlandırma kararı aldı.

Zara, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Uterqüe, Lefties, Stradivarius markalarını bünyesinde bulunduran Inditex, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'daki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu.



15.02: Kiev Belediye Başkanı Kliçko, "Kiev, sıkıyönetim altında yaşamaya ve çalışmaya devam ediyor. Kentin kritik altyapısı sorunsuz çalışıyor. Metro sınırlı bir şekilde faaliyet gösterirken sığınak olarak hizmet veriyor.

Kiev'deki tüm hastaneler ve doğum hastaneleri açık. Doktorlar muharebe görevinde. Bugün Kiev hastanelerinden birini ziyaret ettim. Doktorlarla, ihtiyaç duydukları her şeye sahip olup olmadıkları hakkında konuştum. Hastalarla görüştüm. Doktorlarımız gerçek kahramanlar. Kiev'i savunmaya ve insanların sağlığını ve hayatını kurtarmaya hazırız!. Bunun için onlara teşekkür edin!" dedi.





14.55: Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın Enerhodar kentinde ilerledikleri ve konuşlanmaları kameraya yansıdı.



14.41: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya Başbakanı Morawiecki ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Dayanışma içinde Ukrayna'yı destekleyeceğiz. BM'de, NATO'da ve AGİT'te Polonya çok önemli bir iş çıkarıyor. Şu an buradaki güvenlik sistemlerinin kolaylaştırılmasında rolünü (Polonya) çok önemli. NATO müttefiklerinden Polonya ile ABD işbirliği artmıştır. Polonya'da askeri donanım artmıştır. NATO toprağının her santimetresini koruyacağız. Her gün sığınmacı sayısı artıyor. Biden yönetimi 2.7 milyar dolarlık destek istedi Meclis'ten. Bu şekilde hem Ukrayna hem de Polonya'daki insanlar için parayı kullanabileceğiz" dedi.



14.33: Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, "Rusya ve Ukrayna müzakereleri çerçevesinde insani yardım koridoru açılması konusunda anlaşıldı. Biz bu konudaki anlaşmaya tamamen uyacağız. Askerlerimiz karara tamamen uyacaklardır. Mariupol'da sivil halkın tahliyesine engel oluyorlar. Yetkililer tahliye için gittiğinde onlara insani yardım götürdüler, Herson'daki yöneticiler de bunu reddettiler." açıklaması yaptı.



14.15: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya ve Ukrayna müzakereleri çerçevesinde insani yardım koridoru açılması konusunda anlaşıldı. Biz bu konudaki anlaşmaya tamamen uyacağız. Askerlerimiz karara tamamen uyacaklardır. Mariupol'da sivil halkın tahliyesine engel oluyorlar. Yetkililer tahliye için gittiğinde onlara insani yardım götürdüler, Herson'daki yöneticiler de bunu reddettiler" dedi.