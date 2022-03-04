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    • Dünya
    • 05.03.2022 14:49
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    • 05.03.2022 16:38
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    Dakika dakika Rusya Ukrayna savaşı! Rusya lideri Putin: Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmaları neredeyse tamamlandı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 10. gününe girdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurmuştu. Ateşkesin başlaması sonrası Ukrayna ve Moskova'dan peş peşe açıklamalar geldi. Mariupol Kent Yönetimi'nden yapılan açıklamada, Rus tarafının sessizlik rejimine uymadığı belirtilirken Rusya Savuma Bakanlığı, "Mariupol'da sivil halkın tahliyesine engel oluyorlar" iddiasında bulundu. Putin, "Donbas'taki insanlar sokak köpeği değil. Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı barışçıl bir şekilde çözmeye çalıştı. Barışçıl çözüme Ukrayna izin vermedi." dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirdi. Putin, başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirtti. İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşından son dakika gelişmeleri...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

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    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 10. gününe girdi. İki devlet ikinci müzakere görüşmeleri sonrası yaptıkları açıklamalarda müzakerelerin zor geçeceğini ifade ederken Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, "Rusya'nın müzakerelerdeki pozisyonu, Ukrayna'nın pozisyonu gibi katı bu nedenle müzakereler zor geçecek ancak devam edecek. Zelenski Rusya ile müzakerelerde gidebileceğimiz ve gidemeyeceğimiz tüm sınırların farkında. Putin ile doğrudan diyalog için Moskova'ya herhangi bir resmi talep göndermedik" dedi.

    Kremlin Sözcüsü Peskov ise, "Kremlin, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin sessizce yürütülmesi ve kamuya açıklanmaması gerektiğine inanıyor. Bu, sorunu çözme vizyonumuzu Kiev'e iletmek için bir fırsat." ifadelerini kullandı.

    UKRAYNA'NIN HARKİV ŞEHRİ, RUS ORDUSUNA DİRENİYOR
    Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, şehirdeki askerlerin Rus ordusuna karşı şiddetli bir direniş gösterdiğini, düşmanı asker ve teçhizat kaybına uğrattığını belirtti. Terehov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentin 72 saat içinde işgalcilere teslim edileceğine dair kendisine ait olduğu iddia edilen açıklamaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

    Şehirdeki askerlerin Rus ordusuna karşı şiddetli bir direniş gösterdiğini belirten Terehov, düşmanı asker ve teçhizat kaybına uğrattığını ifade etti.

        Terehov, şehir halkının zor günlerden geçtiğini, belediye hizmetlerinin sürekli saldırılar altında çalıştığını, düşmanın saldırıları sonucunda evlerin ve şehir altyapısının yok edildiğini vurgulayarak, buna rağmen, belediye hizmetlerinin şehir halkına ısı, sıcak su, gaz ve elektrik tedarik etmek için durmadan çalıştığını vurguladı.

        Harkiv Belediyesi Basın Servisinden yapılan açıklamada da bugüne kadar Harkiv'e düzenlenen bombardıman ve çatışmalarda 5'i çocuk ve 122'si sivil olmak üzere 188 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Açıklamada, saldırılarda ayrıca 290'ı sivil olmak üzere 394 kişinin yaralandığı vurgulandı.

        İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

        DONBAS'TAKİ SORUNUN BARIŞÇIL ÇÖZÜMÜNE UKRAYNA İZİN VERMEDİ

        16.25         Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını aktardı.

        Putin, Rusya'da sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulama planları olmadığını söyledi.

        Putin, başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini açıkladı.

        Putin, uygulanan yaptırımların Rusya'ya savaş ilan etmek gibi olacağını vurguladı.


        15.58: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Özel harekat düzenlemek çok zor bir karardı. Medeni Batı Donbas'ta 8 yıl boyunca öldürülen 14 bin kişiyi görmezden gelmemizi mi istiyordu? Donbas'taki insanlar sokak köpeği değil. Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı barışçıl bir şekilde çözmeye çalıştı. Donbas'ın Rusça konuşmasına ve kendi istediği gibi yaşamasına izin verilmeliydi, ancak bölgeyi abluka altına aldılar. Rusya'nın Minsk anlaşmalarını uygulamadığı iddiaları saçmalık tiyatrosu. Ukrayna, Sovyet döneminden beri nükleer ve füze yetkinliğine sahip. Ukrayna'nın tarafsız statüde olmasını amaçlıyoruz. Şu anda anayasalarında NATO üyeliği hedefi yazıyor. Evet Rusya'da da radikaller var ama iktidar onları desteklemiyor. Rusya bu radikalleri kahraman yapmıyor ama onlar yapıyor. Ukraynalı yetkililer 3 gündür Harkov ve Sumı'daki yabancı öğrencileri rehin olarak tutuyor. Ukrayna 'da hayatlarını ortaya koyan askerlerimiz geleceğimiz için savaşıyor" dedi.



            15.57:             Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü. İki Bakan Ukrayna'daki son durumu ve tahliye sürecini ele aldı.

            15.55: İspanyol tekstil firması Inditex, Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rusya'yı boykot ederek, bu ülkedeki ticari faaliyetlerini geçici olarak sonlandırma kararı aldı.

            Zara, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Uterqüe, Lefties, Stradivarius markalarını bünyesinde bulunduran Inditex, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'daki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu.


            15.02: Kiev Belediye Başkanı Kliçko, "Kiev, sıkıyönetim altında yaşamaya ve çalışmaya devam ediyor. Kentin kritik altyapısı sorunsuz çalışıyor. Metro sınırlı bir şekilde faaliyet gösterirken sığınak olarak hizmet veriyor.

            Kiev'deki tüm hastaneler ve doğum hastaneleri açık. Doktorlar muharebe görevinde. Bugün Kiev hastanelerinden birini ziyaret ettim. Doktorlarla, ihtiyaç duydukları her şeye sahip olup olmadıkları hakkında konuştum. Hastalarla görüştüm. Doktorlarımız gerçek kahramanlar. Kiev'i savunmaya ve insanların sağlığını ve hayatını kurtarmaya hazırız!. Bunun için onlara teşekkür edin!" dedi.


            14.55: Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın Enerhodar kentinde ilerledikleri ve konuşlanmaları kameraya yansıdı.

            14.41: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya Başbakanı Morawiecki ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Dayanışma içinde Ukrayna'yı destekleyeceğiz. BM'de, NATO'da ve AGİT'te Polonya çok önemli bir iş çıkarıyor. Şu an buradaki güvenlik sistemlerinin kolaylaştırılmasında rolünü (Polonya) çok önemli. NATO müttefiklerinden Polonya ile ABD işbirliği artmıştır. Polonya'da askeri donanım artmıştır. NATO toprağının her santimetresini koruyacağız. Her gün sığınmacı sayısı artıyor. Biden yönetimi 2.7 milyar dolarlık destek istedi Meclis'ten. Bu şekilde hem Ukrayna hem de Polonya'daki insanlar için parayı kullanabileceğiz" dedi.

            14.33: Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, "Rusya ve Ukrayna müzakereleri çerçevesinde insani yardım koridoru açılması konusunda anlaşıldı. Biz bu konudaki anlaşmaya tamamen uyacağız. Askerlerimiz karara tamamen uyacaklardır. Mariupol'da sivil halkın tahliyesine engel oluyorlar. Yetkililer tahliye için gittiğinde onlara insani yardım götürdüler, Herson'daki yöneticiler de bunu reddettiler." açıklaması yaptı.

            14.15: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya ve Ukrayna müzakereleri çerçevesinde insani yardım koridoru açılması konusunda anlaşıldı. Biz bu konudaki anlaşmaya tamamen uyacağız. Askerlerimiz karara tamamen uyacaklardır. Mariupol'da sivil halkın tahliyesine engel oluyorlar. Yetkililer tahliye için gittiğinde onlara insani yardım götürdüler, Herson'daki yöneticiler de bunu reddettiler" dedi.



            14.00: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Ateşkesin kalıcı olmasını umut ediyoruz. Ukrayna'daki önceliğimiz vatandaşlarımızı sağsalim çıkarmaktır. 11 bin 24 vatandaşımızı yola çıkardık. Bugün de çalışmalarımız var. Lyiv'den 2, Odessa'dan 1 veya 2 otobüs kaldıracağız. Bir tren kaldırma planımız var. Bugün planımız sahadaki şartlara göre işlerse 400 vatandaşımızı daha tahliye edeceğiz. Azerbaycanlı vatandaşlarımızı da varsa tahliye edeceğiz. Şu ana kadar Azerbaycan bizim vatandaşlarımızı, biz de Azerbaycanlı kardeşlerimizi ayrım gözetmeden tahliye araçlarımıza aldık ve çıkardık." dedi.

            13.56: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Müzakere perspektifi tatmin edici olursa Lavrov ile Türkiye'de görüşebilirim" dedi.

            NÜFUSUN TAHLİYESİ ERTELENDİ

            13.49: Mariupol Kent Yönetimi'nden yapılan açıklamada, "Rus tarafının sessizlik rejimine uymaması ve güvenlik nedeniyle hem Mariupol'un kendisini hem de çevresini bombalamaya devam etmesi nedeniyle nüfusun tahliyesi ertelendi. Tüm Mariupol sakinlerinden dağılmalarını ve sığınak yerlerine gitmelerini rica ediyoruz. Tahliye hakkında daha fazla bilgi yakında yayınlanacaktır. Şu anda, ateşkes rejimi oluşturmak ve güvenli bir insani koridor sağlamak için Rusya Federasyonu ile müzakereler devam ediyor. Polis ayrıca şehir sakinlerini hoparlörler yardımıyla bilgilendirecek" denildi.

            12.54 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Başkan Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğini bildirdi.

            12.26: Mariupol yönetimi, "Uyarı! Yerel saatle 10:55 itibarıyla, sadece Donetsk bölgesinde sessizlik/ateşkes onayı alındı. Güzergah boyunca ilerleyen Zaporijya bölgesinde çatışmalar yaşanıyor. Mariupol'dan sivillerin tahliyesinin tüm güzergahı boyunca sessizlik rejimini onaylamak için Rus tarafı ile müzakere ediyoruz" dedi.

            Ayrılıkçılar da şu ana kadar tek bir kişinin bile tahliye edilmediğini aktardı.


            12.18: ABD Savunma Bakanlığı, Litvanya'da ilave askeri birlik ve tank konuşlandıracak.

            12.15: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Yakında halkımıza şunu söyleyebileceğimize eminim: Geri dönün! Polonya, Romanya, Slovakya ve diğer tüm ülkelerden dönün. Geri dönün, çünkü artık ülkenizde tehdit yok" dedi.

            12.04: Ukrayna askerleri, alçak uçan bir Rus helikopterini vurarak düşürdü. O anlar kameralara yansıdı.



            12.00: Mariupol'den sivillerin tahliyesi için süre başladı. Tahliyelerin otobüslerle yapılacağı öğrenildi. Halk, tahliye noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Tahliye için bazı bölgelerde çatışmalar olduğu için, güvenlik endişelerinin yerine getirilmesi sonrası çalışmaların hızlanması bekleniyor.



            11.53: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 10 bini aştığını duyurdu.

            Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta karşı tarafın kayıp verilerinin güncellendiği bildirildi.

            Buna göre 10 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti. 39 uçak, 40 helikopter, 269 tank, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç, 60 yakıt tankı ve 3 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

            10.55: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2037 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

            Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Jitomir'de NLAW ve Javelin tanksavar sistemlerinin bulunduğu bir depoyu imha ettiğini belirtti.

            Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberini daraltmaya devam ettiğini kaydeden Konaşenkov, Pribrajenka, Komsomolskoye, Zagornoye, Dorojniyanka, Reşetilovskoye, Konstantinovka, Şevçenko, Çubarevka, Proletarska ve Lyubimovka yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini anlattı.

            Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerini aktaran Konaşenkov, şu bilgileri verdi:

            "Operasyonun başlangıcından bu yana toplam 2037 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 71 komuta ve iletişim merkezi, 98 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 61 radar istasyonu bulunuyor."

            Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 66 uçak, 708 tank ve zırhlı araç, 74 çok namlulu roketatar, 261 havan topu ve 56 insansız hava aracının imha edildiğini belirtti.


                10.40: Rus basınında yer alan habere göre, sivillerin TSİ 12:00-17:00 arasında Mariupol'den çıkmalarına izin verilecek.

                10.08: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kari çevresindeki kuşatma küçülüyor. Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri altyapısına saldırmaya devam ediyor" denildi.

                10.00: Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, insani yardım koridoru organizasyonu ile ilgili durumu şu sözlerle dile getirdi: "Şimdi, insani "yeşil" koridorun açılmasının zamanı ve Mariupol için sessizlik rejiminin başlangıcı belirleniyor. Bu, kentin kritik altyapısının (elektrik, su ve mobil iletişim) restorasyonuna izin verecek."

                Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boynçenko, insani koridorun şehre yiyecek ve ilaç sağlama fırsatı sağlayacağını söyledi.

                09.46: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna 2014 darbesinden sonra Nazi ideolojisinden etkilenmeye başladı. Onu bu ideolojiden kurtarmak istiyoruz. Ayrıca Ukrayna'da NATO altyapısının varlığının artması, Rusya'nın güvenliğini doğrudan tehdit ediyor. Ukrayna topraklarını parçalara bölmeyi hedeflemiyoruz, ancak kendi güvenliğimizin garantilerini sağlamaya çalışıyoruz. Rusya Avrupa'daki güvenlik dengesinin değiştirilmesini sağlamaya çalışıyor ve NATO üyesi ülkeler tarafından Ukrayna'ya silah tedarik edilmemesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.



                RUSYA SESSİZLİK REJİMİ İLAN ETTİ
                09.27: Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

                Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması için insani koridorların açıldığı belirtildi.

                Söz konusu koridorların Ukrayna tarafı ile anlaşma ile açıldığına işaret edilen açıklamada, "Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacaktır." ifadesine yer verildi.

                Ukrayna'da Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol şehrinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, dün yaptığı açıklamada, kent halkının 5 gündür bombardıman altında olduğunu, tahliye için güvenlik koridoru oluşturulması gerektiğini söylemişti.



                08.30: Ukrayna Savunma Bakanlığı: Savaşın dokuz günü boyunca, Ukrayna hava savunması en az 39 Rus uçağını ve 40 helikopterini imha etti. Dün Rusya Su-25 tipi 3 saldırı uçağını kaybetti. İkisi Çernigov bölgesinde, diğeri Donetsk bölgesindeki Volnovaha yakınlarında vuruldu. Dün Rusya'ya ait 3 helikopter düşürüldü.

                08.00: BM: Savaşın başlangıcından bu yana 1,2 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti

                08.04: Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali'nde kontrolü ele geçirdi. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko "Ukrayna birlikleri Zaporijya nükleer santralinin kontrolünü geri aldı" dedi.

                04.58: Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ve Avrupa Birliği (AB) müfettişlerini santralde görevlendirmeleri yönünde çağrıda bulundu.

                04.32: Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, Ukraynalılara istemeleri halinde insani vize verilmesini içeren emri imzaladı. Ukraynalılar bu vizeyle 180 gün içinde 90 Brezilya'da kalabilecek. Başvuru için son tarih 31 Ağustos olarak açıklandı. Başvurup vizeyi alanlar dilemeleri halinde vize süresi sonunda 2 yıla kadar geçici oturma izni için de başvuru yapabilecek. Bu izni alanlar da daha sonra daimi oturma izni için başvurabilecek.

                04.24: Uluslararası Cimnastik Federasyonu, Rusya ve Belarus sporcularını 10 Mart'ta başlayacak Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'ndan men etti.

                    04.06: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'nın kredi notunu "B3"ten "Caa2"e düşürdü. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının Ukrayna'nın borcunu ödeme kabiliyetini zedeleyeceği belirtilen açıklamada, savaşın Ukrayna'nın üretim kapasitesinde hasar yaratması nedeniyle ekonomik ve mali gücü üzerinde ciddi etki yaratacağı ifade edildi.

                    04.03: İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon euro'luk lüks yata el koydu.

                    04:01: Ukrayna Parlamentosunun silah desteğine olumsuz yanıt veren Meksika, sadece insani yardımda bulunacağını bildirdi.
                    Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Andres Manuel Lopez Obrador, Rusya-Ukrayna savaşında çözümün diplomasiden geçtiğini savunarak "Biz hiçbir yere silah göndermiyoruz, biz barışçılız. Vatandaşlara koruma ve insani yardım yapılacak." ifadelerini kullandı.



                    03.55: Kiev'e giden Sky News ekibine Rus sabotaj grubu tarafından ateş açıldı. O anlar kameralara da yansıdı.

                    03.20: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kievde'n ayrıldığı iddialarına sosyal medya hesabından paylaştığı video ile cevap verdi.

                    02.51: Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, Ukrayna'da yaşanan krizin en ideal çözümünün diyalog ve müzakere yolu olduğunu belirtti.

                    01.41: Ukrayna'da hükümetin siber güvenlik yetkilileri, dünyanın dört bir yanından binlerce gönüllü hacker ve IT uzmanının Ukrayna'nın savunmasına yardım etmek için bir araya geldiği ve Rus organizasyonlarına siber saldırılar düzenlediğini açıkladı.



                    01.28: ABD Merkezli yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından Rusya'daki faaliyetleri askıya aldıklarını duyurdu.

                    01.25: ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 9-11 Mart tarihlerinde Rusya-Ukrayna savaşını ve ABD'nin NATO'nun doğu kanadına verdiği desteği görüşmek üzere Polonya ve Romanya'ya gidecek.


                    01:22: ABD Enerji Bakanlığı yetkilileri, sensörlerin Zaporojia Nükleer Santrali'nden radyasyon sızıntısı göstermediğini açıkladı.

                    01.06: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka bölgesindeki sınır kapısında. Ülkeden ayrılan kişi sayısı 1 milyonu aştı.

                        00.46: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'nın hava sahasının kapatılması konusundaki tutumuna tepki göstererek, "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, bir diğer konuşmasında ise halen Ukrayna'da olduğunu belirterek, "Kiev'deyim. Kimse hiçbir yerden kaçmadı" dedi.


                        Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında NATO'ya yönelik çarpıcı ifadeler kullandı. Ukrayna halkının Rus birliklerine karşı direnişine övgülerde bulunan Zelenskiy, NATO tarafından yapılan açıklamada Ukrayna hava sahasının kapatmayacağına dair karara tepki gösterdi. Zelenskiy, "NATO istihbaratı düşmanın planlarını çok iyi biliyor. Ayrıca Rusya'nın taarruza devam etmek istediğini de doğruladılar. Bu nasıl mümkün olabilir? 9 gündür şiddetli bir savaş görüyoruz, kentlerimiz yok ediliyor, insanlarımız, çocuklarımız, mahallelerimiz, kiliselerimiz, okullarımız bombalanıyor. Normal bir yaşamı, insan yaşamını sağlayan her şeyi yok ediyorlar ve bunu sürdürüyorlar. Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı" ifadelerini kullandı.


                        Ukrayna'daki sivil can kayıplarından bu günden itibaren NATO'nun da sorumlu olduğuna dikkat çeken Başkan Zelenskiy, "Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek! Zayıflık yüzünden, ayrımcılık yüzünden. İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna'ya 50 ton dizel yakıtı tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu'nu yakalım ki daha iyi yansın diye" ifadelerini kaydetti. Zelenskiy yaptığı ulusa sesleniş konuşmasının ardından ofisinden bir görüntü daha yayınlayarak, kendisinin Kiev'i terk etmediğini belirtti. Zelenskiy, "Kiev'deyim, iş yerimde çalışıyorum. Kimse hiçbir yerden kaçmadı" dedi.

                        00.12: Ukrayna'da Nikolaev yakınlarındaki Kulbakino Havaalanı, Ukrayna askerlerinin operasyonlarının ardından Ruslardan geri alındı. Operasyonun ardından Rus askerlerinin havaalanında büyük kayıplar verdiği bilgisi paylaşılırken, Ukrayna askerleri tarafından Rusların elinden alınan havaalanına yeniden Ukrayna bayrağı çekildi.

                        00.03: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 310 Türk vatandaşın daha yola çıktığını, toplam tahliyenin 11 bin 24 kişi olduğunu açıkladı.

                        23.24: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını "sorumsuzluğun zirvesi" olarak nitelendirerek, bu ülkeye santral çevresindeki saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

                        Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

                        ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne düzenlediği saldırının "savaş suçu" olduğunun belirtilmesine ilişkin Psaki, "Biz şu anda kendi incelemelerimizi sürdürüyoruz. Sivillerin hedef alınması, yasak silahların kullanılması gibi konuları inceliyoruz. Henüz bir sonuca varmadık. Ancak sivillerin kasıtlı olarak hedef alınması savaş suçu olarak değerlendirilecektir." yorumunu yaptı.

                        Psaki, Rusya'nın Zaporija Nükleer Santrali'ne saldırısıyla ilgili de "Bu sorumsuzluğun zirvesidir. Kremlin, nükleer santralin etrafındaki saldırılarını durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

                        Nükleer santrale yönelik saldırının kendilerini endişelendirdiğinin altını çizen Psaki, "Rus hükümetinin eylemi sorumsuzca ve tehlikelidir. Bölgedeki ve çevredeki sivillere yönelik çok büyük bir tehdide yol açabilirdi." dedi.

                        RUS PETROLÜNE İTHALAT YASAĞI SORUSUNA NET YANIT VERMEDİ
                        ABD'nin Rus petrolüne ithalat yasağı getireceği iddialarına net yanıt vermekten kaçınan Psaki, bu adımı atmadan önce bunun ABD'nin kendi ekonomisi üzerindeki etkileri düşünmesi gerektiğini ancak bu seçeneğin hala masada olduğu belirtti.

                        Psaki, "Şu anda benzin fiyatlarının artmasının nedeni Biden değil Ukrayna'yı işgal eden ve küresel piyasalarda büyük bir istikrarsızlık yaratan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin." görüşünü paylaştı.

                        "PUTİN'İN ÖLDÜRÜLMESİNİ SAVUNMUYORUZ"
                        Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın dün geceki paylaşımında, Putin'e suikast çağrısı yapmasına ilişkin Psaki, "Graham'ın dedikleri ABD hükümetinin duruşu değildir." ifadesini kullandı.

                        Psaki, "Yabancı bir ülkenin liderinin öldürülmesini ya da rejim değişikliğini savunmuyoruz." dedi.

                        BİDEN'IN PUTİN İLE GÖRÜŞMEYE NİYETİ YOK ANCAK DİPLOMASİ KAPILARI AÇIK
                        Başkan Joe Biden'ın, Putin ile görüşme gibi bir niyeti olmadığını anlatan Psaki, ABD'nin yine de diplomasi kapılarını açık tuttuğunu kaydetti. Psaki, "Bölgede gerginlik azaltılır, insani koridorlar açılır ve ateşkes sağlanırsa biz bunları memnuniyetle karşılarız." diye konuştu.

                        Rusya'nın uzun süredir halkın bilgi almasını engellediğini söyleyen Psaki, ülkede Facebook'un yasaklanmasının da "endişe verici" olduğunu aktardı.

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