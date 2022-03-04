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    • Dünya
    • 04.03.2022 22:16
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    • 04.03.2022 22:44
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    İkiyüzlülük değil de ne! Rusya'daki projelerden çekilen Shell rekor indirimle petrol aldı

    Rusya'nın Ukrayna savaşı sürerken Batı yine sınıfta kaldı. Savaş sonraki Rusya'daki tüm projelerden çekilme kararı aldığını duyuran petrol şirketi Shell, Rusya'dan varil başına 28,50 dolar indirimle ham petrol satın aldığını duyurdu.

    İkiyüzlülük değil de ne!

    Rusya ve Ukrayna arasından yaşanan savaşta ikiyüzlü bir tavır alan ve ayrımcı tutumuyla dikkat çeken Avrupa yine ikiyüzlü bir tavırla gündeme geldi.

    Savaş sonraki Rusya'daki tüm projelerden çekilme kararı aldığını duyuran İngiltere - Hollanda ortaklı petrol şirketi Shell rekor indirimle Rusya'dan petrol aldığını açıkladı.

    RUSYA'DAKİ PROJELERDEN ÇEKİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU
    Şirket, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası 28 Şubat 2022 tarihinde ülkedeki projelerden çekilme kararı aldığını açıklamıştı.

    Bu kapsamda, şirketin Sakhalin-II LNG tesisindeki yüzde 27,5 hissesini, Salym Petroleum Development ve Gydan enerji girişimindeki yüzde 50'şer hissesini elden çıkaracağı, Gazprom ve ilgili kuruluşlardaki ortak girişimlerinden ise ayrılacağı aktarılmıştı.

        KUZEY AKIM 2 İLE İLİŞİNİ BİTİRMEYİ PLANLIYOR
        Shell, ayrıca Kuzey-Akım 2 doğalgaz boru hattı projesiyle de ilişiğini bitirmeyi planlıyor. Shell'in geçen yıl sonu itibarıyla Rusya'daki mevcut duran varlık değeri 3 milyar dolar seviyesinde bulunurken, bu kararın Gazprom ve diğer kuruluşların değerine zarar vereceği öngörülüyor.

        PROJELERDEN AYRILACAĞINI AÇIKLAYAN 3 ŞİRKETTEN BİRİ
        Shell, BP ve Equinor'un ardından Rusya'daki projelerinden ayrılacağını açıklayan üçüncü şirket oldu. ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası bp, Equinor ve Shell ülkedeki yatırımlarından çekildi. Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rusya'daki yeni projelere sermaye aktarmayacağını açıkladı.

        Son olarak, ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki Sakhalin-1 doğal gaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını ifade etti.

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        Haberler Dünya İkiyüzlülük değil de ne! Rusya'daki projelerden çekilen Shell rekor indirimle petrol aldı
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