İkiyüzlülük değil de ne! Rusya'daki projelerden çekilen Shell rekor indirimle petrol aldı

Rusya ve Ukrayna arasından yaşanan savaşta ikiyüzlü bir tavır alan ve ayrımcı tutumuyla dikkat çeken Avrupa yine ikiyüzlü bir tavırla gündeme geldi.
Savaş sonraki Rusya'daki tüm projelerden çekilme kararı aldığını duyuran İngiltere - Hollanda ortaklı petrol şirketi Shell rekor indirimle Rusya'dan petrol aldığını açıkladı.
RUSYA'DAKİ PROJELERDEN ÇEKİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU
Şirket, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası 28 Şubat 2022 tarihinde ülkedeki projelerden çekilme kararı aldığını açıklamıştı.
Bu kapsamda, şirketin Sakhalin-II LNG tesisindeki yüzde 27,5 hissesini, Salym Petroleum Development ve Gydan enerji girişimindeki yüzde 50'şer hissesini elden çıkaracağı, Gazprom ve ilgili kuruluşlardaki ortak girişimlerinden ise ayrılacağı aktarılmıştı.