Rusya Ukrayna son durum! Rusya’da savaşı kimler yönetiyor? İşte Putin’in yakın ekibi

Sergey Şoygu, Putin'le Sibirya'ya giden, onunla avlara katılıp balık tutan bir kişi. Ayrıca geçmişte Putin'in potansiyel halefi olarak görülüyordu. Ancak, Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un yanında garip bir şekilde otururken çekilmiş bu olağanüstü fotoğrafa bir bakın. İnsan, Şoygu ve Gerasimov'un Putin'in kulağına ne kadar ulaşabildiğini merak ediyor.