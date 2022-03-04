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Haberler Dünya Rusya Ukrayna son durum! Rusya'da savaşı kimler yönetiyor? İşte Putin'in yakın ekibi

Rusya Ukrayna son durum! Rusya'da savaşı kimler yönetiyor? İşte Putin'in yakın ekibi

Rusya Ukrayna son durumu arama motorlarında en çok aranan konuların başında geliyor. Rusya Ukrayna savaşı son durumu arama motorlarında aranırken bir diğer konu ise Vladimir Putin'in yakın çevresi. Yani Rusya'da savaşı yöneten ekip. Ukrayna'ya ordusunu gönderen Rus lider, her zaman birçoğu kariyerlerine gizli servislerde başlamış son derece sadık bir ekibe güveniyor. Ancak Kremlin'deki son iki görüşmede, en yakın danışmanlarından metrelerce uzakta oturuyordu. Putin'in çevresindeki ender kadın siyasetçilerden biri olan isim ise, Ukrayna asıllı. Valentina Matviyenko, 18. yüzyılda Rusya İmparatorluğu'nun çariçesi olan İkinci Katerina ya da Büyük Katerina'dan beri devlette en üst düzeye gelen kadın. İşte Putin'in yakın ekibi...

04.03.2022 12:40 - Son Güncelleme: 04.03.2022 12:53
Rusya Ukrayna son durum! Rusya’da savaşı kimler yönetiyor? İşte Putin’in yakın ekibi

Başkomutan olarak işgalin nihai sorumluluğu ona ait. Ancak Putin her zaman, birçoğu kariyerlerine Rusya'nın güvenlik servislerinde başlamış son derece sadık bir ekibe güveniyor. Peki, başkanlığının kader anında, Putin kimleri dinliyor?

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Rusya Ukrayna son durum! Rusya’da savaşı kimler yönetiyor? İşte Putin’in yakın ekibi

SERGEY ŞOYGU-SAVUNMA BAKANI
Putin'in eğer kulak verdiği bir kişi varsa, o da Ukrayna'yı askerden arındırma ve Rusya'yı "Batı'nın askeri tehdidinden koruma çizgisini" papağan gibi tekrar eden, uzun süreli sırdaşı Sergey Şoygu.

Rusya Ukrayna son durum! Rusya’da savaşı kimler yönetiyor? İşte Putin’in yakın ekibi

Sergey Şoygu, Putin'le Sibirya'ya giden, onunla avlara katılıp balık tutan bir kişi. Ayrıca geçmişte Putin'in potansiyel halefi olarak görülüyordu. Ancak, Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un yanında garip bir şekilde otururken çekilmiş bu olağanüstü fotoğrafa bir bakın. İnsan, Şoygu ve Gerasimov'un Putin'in kulağına ne kadar ulaşabildiğini merak ediyor.

Rusya Ukrayna son durum! Rusya’da savaşı kimler yönetiyor? İşte Putin’in yakın ekibi

Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'la 27 Şubat 2022'de Kremlin'de yaptığı görüşme sırasında mesafeliydi.

Bu fotoğraf, Ukrayna'daki beklenmedik direnişin üçüncü gününde çekildi. Askeri harekat sürerken moraller azalıyordu.

Rusya Ukrayna son durum! Rusya’da savaşı kimler yönetiyor? İşte Putin’in yakın ekibi

Silahlı çatışma uzmanı Vera Mironova, "Şoygu'nun Kiev'e yürümesi gerekiyordu, savunma bakanı olarak kazanması gerekiyordu" diyor.

Şoygu, 2014'te Kırım'ın ele geçirilmesinden sorumluydu. Aynı zamanda, 2018'de İngiltere'nin Salisbury kentinde bir ajanın ve 2020'de Sibirya'da politikacı Aleksey Navalni'nin zehirlenmesinden sorumlu tutulan Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU'nun başındaydı.

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