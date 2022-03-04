Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova: Batı, Rusya'yı yok etmek istiyor

Rusya'nın askeri kabiliyetini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu teknolojilere ve diğer ögelere erişimini engelleyecek ihracat kısıtlaması getirildi.
Rusya'ya yarı iletkenler, bilgisayarlar, telekomünikasyon ürünleri, bilgi güvenliği ekipmanları, lazer ve sensör gibi teknolojilerin ihracı kesildi.
Bir sonraki aşamada da Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin üyeleri yaptırım listesine alındı.
AB DE YAPTIRIMLARI ARTIRDI
AB, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 351 üyesine yaptırım getirdi.
Rus operasyonlarını mali olarak destekleyen veya bunlardan fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandı. Putin'in yakın çevresindeki kişiler de yaptırım listesinde yer aldı.
İnternet Araştırma Ajansı, Rossiya Bank, Promsvyazbank ve Vnesheconombank (VEB.RF) gibi kurumlar da yaptırıma tabi tutuldu.
Ayrılıkçı bölgelerle ekonomik ilişkiler kısıtlandı. İthalat yasağı getirildi. Ticaret ve yatırımlar sınırlandırıldı.
Rusya Federasyonu, hükümeti ve Merkez Bankasına finans sağlamak yasaklandı.
Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye ve finans piyasalarına, hizmetlerine erişimi kısıtlandı.
Almanya da Kuzey Akım 2 projesinde ruhsatlandırma sürecini durdurdu.
AB, ikinci aşamada, Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Ulusal Güvenli Konseyi üyeleri ile ilave Duma üyelerini yaptırım listesine ekledi.
Rusya Devlet Başkanlığı, Savunma Bakanlığı gibi çeşitli kamu kurumları ile enerji, havacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren 64 önemli kuruma da yaptırım getirildi. Bunların AB finansal hizmetlerine erişimi kesildi ve bunlara teknoloji sağlanması yasaklandı.
Alfa Bank, Bank Otkritie, yaptırım listesine dahil edildi. Bu kurumlarla sermaye piyasaları işlemleri ve finansal hizmetler yasaklandı.
Rus kamu kurumlarının borçlarının yeniden finanse edilmesi engellendi.
AB bankalarının, Rus vatandaşlarından 100 bin avrodan daha fazla miktarda mevduat kabul etmelerine yasak getirildi.
AB'deki tahvil takas kurumlarının Rus kurumlarına hizmet vermesi yasaklandı.
Rusya'ya petrol rafinerileri için gerekli mal, hizmet ve teknoloji gönderilmesine yasak getirildi.
Rus hava yollarına yedek parça ve ekipman satışı yasak kapsamına alındı.
İNGİLTERE'NİN YAPTIRIMLARI
İngiltere, ilk aşamada, Rossiayaz Bank, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank'a yaptırım getirdi.
Bazı varlıklı Ruslar yaptırım listesine eklendi.
Londra, sonraki aşamada Rus bankalarını, şirketlerini, kuruluşlarını ve bireyleri hedef alan yeni ek yaptırım paketi belirledi.
Büyük Rus bankaları ve oligarkları da içeren 100'den fazla şirket ve kişi hedef alındı.
VTB Bank'ın tüm varlıkları donduruldu.
Rus hava yolu şirketi Aeroflot'un faaliyetlerine son verildi.
Rusya devletine ve büyük şirketlerine İngiltere piyasalarından finansman sağlanması engellendi.
Rus vatandaşlarının İngiltere'deki banka hesaplarına yatırabilecekleri para miktarı sınırlandırıldı.
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a da yaptırım kararı alındı.