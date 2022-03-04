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    • Dünya
    • 04.03.2022 14:37
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    • 04.03.2022 14:44
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova: Batı, Rusya'yı yok etmek istiyor

    Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından başta Avrupa Birliği (AB) ve ABD olmak üzere çok sayıda ülkenin, finans, enerji, ulaşım ve ticaret alanlarını kapsayan geniş yelpazede ekonomik yaptırımlar uygulamaya koyması dikkati çekiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı. Batı'nın Rusya-Ukrayna meselesindeki tutumunu eleştiren Sözcü Zaharova, ''Batı, Ukrayna konusunda yaptıklarıyla Rusya’yı yok etme planını gerçekleştirmeye çalışıyor'' dedi.

    Batı, Rusya’yı yok etmek istiyor

    Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Zvezda televizyonuna konuşan Sözcü Mariya Zaharova, Batı'nın Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlara yaklaşımını eleştirdi.

    RUSYA'YI YOK ETME PLANININ PARÇASI
    Zaharova'ya göre Batı, Ukrayna konusundaki eylemleriyle Rusya'yı yok etmeye yönelik kapsamlı planının bir kısmını gerçekleştiriyor.

    Zaharova konuyla ilgili ifadelerinde şunları söyledi:

    Temelde şu an yaptıkları aslında daha büyür bir planın parçası.Hepsinin tek söylediği, Rusya ekonomisini, Rusya'yı yok etmek istedikleri. Rusya'nın iç ve dış politikasının, finansal sisteminin, kültürel ve tarihsel yapısının yok edildiğinden emin olmak için bunu yapmak istiyoruz diyorlar.



        RUSYA KÖŞEYE SIKIŞTIRILIYOR
        Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından başta Avrupa Birliği (AB) ve ABD olmak üzere çok sayıda ülkenin, finans, enerji, ulaşım ve ticaret alanlarını kapsayan geniş yelpazede ekonomik yaptırımlar uygulamaya koyması dikkati çekiyor.

        ABD'NİN YAPTIRIMLARI
        ABD, ayrılıkçı sözde yönetimlerin bulunduğu Donetsk ve Luhansk'la tüm ticari ve finansal ilişkileri yasakladı. Bu bölgelerden ithalat ya da ihracat yapılmasını engelledi.

        Rus bankaları Vnesheconombank (VEB) ve Promsvyazbank (PSB) ile 42 iştirakini yaptırım listesine aldı. Bu kuruluşların ABD'deki varlıkları donduruldu ve ABD'li bireyler ve işletmelerle herhangi bir işlem yapmaları yasaklandı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindeki 5 kişi yaptırım listesine eklendi. Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkilileri de yaptırım kapsamına alındı.

        Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasının ardından ABD, Rus bankalarını ve ekonomisini hedef alan yeni yaptırımlar devreye soktu.

        Rusya'nın en büyük ikinci finans kurumu VTB Bank dahil 4 Rus bankasını daha yaptırım listesine eklendi.

        Rusya'nın bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80'ini hedef alan kısıtlamalar getirildi. ABD Hazinesi, Bank Otkritie, Sovcombank OJSC ve Novikombank ile 34 iştirakini de yaptırım listesine dahil etti.

        Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ile 25 iştirakinin ABD merkezli bankalarda muhabir hesabı açması engellenerek dolar üzerinden yapılan işlemlere erişim kısıtlandı.

        Büyük Rus kurumları Sberbank, AlfaBank, Credit Bank of Moscow, Gazprombank, Russian Agricultural Bank, Gazprom, Gazprom Neft, Transneft, Rostelecom, RusHydro, Alrosa, Sovcomflot ve Russian Railways'e yeni borç ve öz sermaye kısıtlamaları getirildi.

        Putin'e yakın 10 kişi de yaptırım listesine eklendi.



        Rusya'nın askeri kabiliyetini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu teknolojilere ve diğer ögelere erişimini engelleyecek ihracat kısıtlaması getirildi.

        Rusya'ya yarı iletkenler, bilgisayarlar, telekomünikasyon ürünleri, bilgi güvenliği ekipmanları, lazer ve sensör gibi teknolojilerin ihracı kesildi.

        Bir sonraki aşamada da Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin üyeleri yaptırım listesine alındı.

        AB DE YAPTIRIMLARI ARTIRDI
        AB, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 351 üyesine yaptırım getirdi.

        Rus operasyonlarını mali olarak destekleyen veya bunlardan fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandı. Putin'in yakın çevresindeki kişiler de yaptırım listesinde yer aldı.

        İnternet Araştırma Ajansı, Rossiya Bank, Promsvyazbank ve Vnesheconombank (VEB.RF) gibi kurumlar da yaptırıma tabi tutuldu.

        Ayrılıkçı bölgelerle ekonomik ilişkiler kısıtlandı. İthalat yasağı getirildi. Ticaret ve yatırımlar sınırlandırıldı.

        Rusya Federasyonu, hükümeti ve Merkez Bankasına finans sağlamak yasaklandı.

        Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye ve finans piyasalarına, hizmetlerine erişimi kısıtlandı.

        Almanya da Kuzey Akım 2 projesinde ruhsatlandırma sürecini durdurdu.

        AB, ikinci aşamada, Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Ulusal Güvenli Konseyi üyeleri ile ilave Duma üyelerini yaptırım listesine ekledi.

        Rusya Devlet Başkanlığı, Savunma Bakanlığı gibi çeşitli kamu kurumları ile enerji, havacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren 64 önemli kuruma da yaptırım getirildi. Bunların AB finansal hizmetlerine erişimi kesildi ve bunlara teknoloji sağlanması yasaklandı.

        Alfa Bank, Bank Otkritie, yaptırım listesine dahil edildi. Bu kurumlarla sermaye piyasaları işlemleri ve finansal hizmetler yasaklandı.

        Rus kamu kurumlarının borçlarının yeniden finanse edilmesi engellendi.

        AB bankalarının, Rus vatandaşlarından 100 bin avrodan daha fazla miktarda mevduat kabul etmelerine yasak getirildi.

        AB'deki tahvil takas kurumlarının Rus kurumlarına hizmet vermesi yasaklandı.

        Rusya'ya petrol rafinerileri için gerekli mal, hizmet ve teknoloji gönderilmesine yasak getirildi.

        Rus hava yollarına yedek parça ve ekipman satışı yasak kapsamına alındı.

        İNGİLTERE'NİN YAPTIRIMLARI
        İngiltere, ilk aşamada, Rossiayaz Bank, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank'a yaptırım getirdi.

        Bazı varlıklı Ruslar yaptırım listesine eklendi.

        Londra, sonraki aşamada Rus bankalarını, şirketlerini, kuruluşlarını ve bireyleri hedef alan yeni ek yaptırım paketi belirledi.

        Büyük Rus bankaları ve oligarkları da içeren 100'den fazla şirket ve kişi hedef alındı.

        VTB Bank'ın tüm varlıkları donduruldu.

        Rus hava yolu şirketi Aeroflot'un faaliyetlerine son verildi.

        Rusya devletine ve büyük şirketlerine İngiltere piyasalarından finansman sağlanması engellendi.

        Rus vatandaşlarının İngiltere'deki banka hesaplarına yatırabilecekleri para miktarı sınırlandırıldı.

        Rusya Devlet Başkanı Putin ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a da yaptırım kararı alındı.

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