ABD'nin yaşlı başkanı Joe Biden Ukrayna yerine İran dedi Kamala Harris'in yüzü şekilden şekile girdi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresi'nde düzenlediği "Ulusun Durumu" (State of the Union) konuşmasında Ukrayna'ya destek mesajları vererek, ABD'nin hava sahasını Rus uçuşlarına kapattığını ve ABD'nin Rusya'yı izole etmek ve Rus ekonomisine ek baskı uygulamak adına müttefiklerine katkıda bulunacağını duyurdu.
Biden, "Rusya'ya acı çektiriyor ve Ukrayna halkını destekliyoruz. Putin artık dünyadan her zamankinden daha fazla izole durumda" dedi.
SON GAFI: UKRAYNA İLE İRAN'I KARIŞTIRDI
Biden, "Ukrayna'ya girebileceğini ve dünyanın boyun eğeceğini düşündü ama hiç düşünmediği bir güç duvarı ile karşılaştı. Ukrayna halkıyla karşılaştı." dedi.
Konuşmasının devamında Biden, Rus güçlerine direnmeye hazırlanan Ukraynalılardan "İran halkı" diye söz etti.