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    • Dünya
    • 02.03.2022 10:43
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    • 02.03.2022 11:02
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    ABD'nin yaşlı başkanı Joe Biden Ukrayna yerine İran dedi Kamala Harris'in yüzü şekilden şekile girdi

    ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Biden, Ukraynalılara 'İran halkı' diye seslendi. ABD Başkanı'nın konuşması sırasında kameraya yansıyan anlarda, Biden'ın arkasında oturan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yanlış ifadeyi düzeltmeye çalıştığı görüldü.

    Yaşlı Joe’nun son gafı

    ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresi'nde düzenlediği "Ulusun Durumu" (State of the Union) konuşmasında Ukrayna'ya destek mesajları vererek, ABD'nin hava sahasını Rus uçuşlarına kapattığını ve ABD'nin Rusya'yı izole etmek ve Rus ekonomisine ek baskı uygulamak adına müttefiklerine katkıda bulunacağını duyurdu.

    Biden, "Rusya'ya acı çektiriyor ve Ukrayna halkını destekliyoruz. Putin artık dünyadan her zamankinden daha fazla izole durumda" dedi.

    SON GAFI: UKRAYNA İLE İRAN'I KARIŞTIRDI
    Biden, "Ukrayna'ya girebileceğini ve dünyanın boyun eğeceğini düşündü ama hiç düşünmediği bir güç duvarı ile karşılaştı. Ukrayna halkıyla karşılaştı." dedi.

    Konuşmasının devamında Biden, Rus güçlerine direnmeye hazırlanan Ukraynalılardan "İran halkı" diye söz etti.

        HARRIS'İN SURATI ŞEKİLDEN ŞEKLE GİRDİ
        79 yaşındaki Biden, "Putin, Kiev'i tanklarla kuşatabilir ama İran halkının kalbini ve ruhunu asla kazanamayacak." dedi.

        ABD Başkanı'nın konuşması sırasında kameraya yansıyan anlarda, Biden'ın arkasında oturan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yanlış ifadeyi düzeltmeye çalıştığı görüldü.

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