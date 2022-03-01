Rusya'yı Türkiye'ye karşı kışkırtmak için SİHA'ları övüyorlar!

Yandaş medyanın algısına gelen bazı hesaplardan ise Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı SİHA'ların "Rus askerlerini vurarak İdlib'de şehit olan askerlerimizin intikamını aldığı türünden" provokatif mesajlar milliyetçi ve ulusalcı görünen hesaplar tarafından yayılıyor.

TÜRKİYE'NİN TAVRI ÇOK NET!

Türkiye'nin, bir yandan Rusya ile iyi ilişkilerde bulunurken aynı zamanda Ukrayna ile SİHA'lar üzerinden ticari ilişkileri bulunuyor.