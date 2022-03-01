Rusya'yı Türkiye'ye karşı kışkırtmak için SİHA'ları övüyorlar!

- Dünya
- 01.03.2022 16:24
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- Son Güncelleme:
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- 01.03.2022 16:57
TÜRK DÜŞMANI ABD'Lİ SENATÖR'DEN SİHA ÖVGÜSÜ
Bunlardan en son örnek ABD'li senatörden geldi. Tescilli Türk düşmanlığı ile bilinen ABD'li senatör Marco Rubio, SİHA'ları öven twitler atmaya başladı. Rubio, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullandığı SİHA'lar için, "Ukrayna Bayraktar TB2 Türk yapımı insansız muharebe hava araçları ile Rusya'nın ikmal hatlarına büyük zarar verdi" dedi.
NEDEN TÜRKİYE'Yİ DE KAOSA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR?
Türkiye Ukrayna'da patlak veren son büyük dünya krizinde arabuluculuk rolünü üstlenebilecek nadir ülkelerden. Başkan Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasına gerilmiş ipte yürüyen Türkiye'nin dengesini korumayı başarıyor. Güçlü askeri ve ticari ilişkilerimizin olduğu iki ülkeyle kurduğu etkili diyalog kanallarını koruyor.
İÇİMİZDEKİ DÜŞMANLAR DA YANGINA KÖRÜKLE GİDİYOR!
Sadece Türk düşmanı yabancı ülkeler ve şahıslar değil, Türkiye'deki beslemeleri de hükümetin rasyonel pozisyonunu bozmaya çalışıyorlar.
CHP'nin yalan merkezi ve şimdiye kadar SİHA'lar hakkında bir tek güzel cümle kurulmayan Halk TV'de Bayraktar TB2'nin reklamı yapılır oldu.
Öyle ki "Maşallah Bayraktar TB2 SİHA'larına" başlıkları bile görüldü.
Yandaş medyanın algısına gelen bazı hesaplardan ise Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı SİHA'ların "Rus askerlerini vurarak İdlib'de şehit olan askerlerimizin intikamını aldığı türünden" provokatif mesajlar milliyetçi ve ulusalcı görünen hesaplar tarafından yayılıyor.
TÜRKİYE'NİN TAVRI ÇOK NET!
Türkiye'nin, bir yandan Rusya ile iyi ilişkilerde bulunurken aynı zamanda Ukrayna ile SİHA'lar üzerinden ticari ilişkileri bulunuyor.
"İKİ ÜLKEDEN DE VAZGEÇMEYİZ"
Başkan Erdoğan Rusya-Ukrayna gerilimi hakkındaki görüşlerini Kabine Toplantısı sonrası bir kez daha dile getirdi. Erdoğan, iki ülkeden de vazgeçmeyeceğimizi söyleyerek "ABD ve Avrupa'nın dirayetsiz tavrı ibretlik bir vaka olarak kayıtlarımıza aldık. Bunlar bizim sınırlarımız tehdit altında iken tecrübe ettiğimiz hususlardı. Tabii bu süreçte bizim için önemli olan kendi duruşumuzdur. Türkiye BM, NATO ve AB başta olmak üzere içinde yer aldığı kurumlar ve ittifaklar çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmiştir, bundan sonra da yerine getirecektir. Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz. Bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz" dedi.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu şunları söyledi:
Putin, küreselcilerin 2018'den beri ellerini ovuşturarak beklediği çıkışı yaptı...
Tuzaktı.
Düştü, düşürüldü...
Ukrayna'nın tamamını yutsa, ne fark eder artık!
Şimdi dünyayı saracak her türden kıtlık ve yokluk da ona fatura edilecek.
Gates'in "bir sonraki" dediği pandeminin virüsü de Rusya'dan etrafa dağılırsa, yani iddia bu yönde olursa, şaşar mısınız?
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1914 Almanya'sı da böyle bir kibirle harekete geçmişti.
Savaş yoluyla ulusal birliğini sağlamlaştırdığını ve Avrupa'nın eski sömürgeci devletlerine karşı yeni bir egemenlik coğrafyası oluşturacağını sanıyordu.
Tuzağa düştüklerini anladıklarında savaş çoktan bitmiş, yenilgileri tasdik edilmişti.
1919'da Versay Antlaşması'nda öyle ağır yaptırımlara uğradı ki Almanya, dizlerinin üzerine çökmek zorunda kaldı.
Şimdi dönüp baktığımızda daha iyi anlıyoruz...
Asıl savaş cephelerde yaşanmıyor.