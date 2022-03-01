Kudüs'te vahşet! 3 İsrail polisi Filistinli bir kıza vahşice saldırdı

İşgal altındaki Kudüs kentinde, Şam Kapısı'nın merdivenlerinde 10 yaşındaki bir çocuk polislerin hedefi oldu. Dehşet anları cep telefonu kameralarına yansıdı.



KAFASINI YUMRUKLADI

12 yaşlarında olduğu düşünülen bir kız çocuğu feci şekilde darbedildi. Kolunun altına sıkıştırdığı çocuğu yere yatıran İsrail askeri, defalarca masum kızın kafasını yumrukladı.



BOĞAZINA SARILAN ASKERLER TARAFINDAN UZAKLAŞTIRILDI

Savunmasız halde kurtarılmayı bekleyen çocuk boğazına sarılan bir asker tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Yaşananlar karşısında büyük bir paniğe kapılan çevredekiler duruma müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Askerler halka coplarla karşılık verdi.