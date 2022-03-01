Kudüs'te vahşet! 3 İsrail polisi Filistinli bir kıza vahşice saldırdı

İşgal altındaki Kudüs kentinde, Şam Kapısı'nın merdivenlerinde 10 yaşındaki bir çocuk polislerin hedefi oldu. Dehşet anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
KAFASINI YUMRUKLADI
12 yaşlarında olduğu düşünülen bir kız çocuğu feci şekilde darbedildi. Kolunun altına sıkıştırdığı çocuğu yere yatıran İsrail askeri, defalarca masum kızın kafasını yumrukladı.
BOĞAZINA SARILAN ASKERLER TARAFINDAN UZAKLAŞTIRILDI
Savunmasız halde kurtarılmayı bekleyen çocuk boğazına sarılan bir asker tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Yaşananlar karşısında büyük bir paniğe kapılan çevredekiler duruma müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Askerler halka coplarla karşılık verdi.
SES BOMBASI ATILDI
İsrail askeri tarafından 10 yaşındaki Mina'ya doğrudan ses bombası atıldı. Mina çenesinin kırılması dahil ciddi şekilde yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu kız hastaneye kaldırılırken yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Şam Kapısı bölgesinde yaşanan olaylarda, İsrail polisinin Filistinli gençlere tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzinelerce kişi yaralandı.