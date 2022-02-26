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    • Dünya
    • 26.02.2022 23:44
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    • 26.02.2022 23:51
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    Bayraktar TB2'ler Ukrayna'da da tarih yazıyor! Cephane taşıyan treni havaya uçurdu

    Rusya, Ukrayna'ya karşı askeri harekat başlattı. Başlayan harekatın ardından Ukrayna kanadı da savunma yaparken Ukrayna ordusunda bulunan Bayraktar TB2'ler de kullanılmaya başlandı. Bu kapsamda Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan yakıt ve cephane taşıyan bir tren, Bayraktar TB2 SİHA'lar tarafından imha edildi.

    Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da da tarih yazıyor

    Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'dan yakıt ve cephane taşıyan bir trenin, Bayraktar TB2 SİHA'lar tarafından imha edildiğini duyurdu.

    Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından yaşanan sıcak çatışma devam ederken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus saldırılarına karşılık verildiğini paylaştı.

    TÜRK SİHA'LARI UKRAYNA'DA DA TARİH YAZIYOR
    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi hesabından paylaşılan videoda, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar SİHA'ların, Rusya'nın saldırılarına karşı aktif olarak kullanıldığı duyuruldu.

        Baykar'ın internet sitesinde SİHA'lar hakkında yer alan bilgiler şu şekilde:

        Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB 2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir. Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur. Baykar'ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir.

        İHRAÇ EDİLEN İLK HAVA ARACI
        Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da toplam 160 adet Bayraktar S/İHA Platformu görev yapmaktadır . Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.
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