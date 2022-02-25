KİEV'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından hemen hemen ülkenin tüm kentlerinde çatışmalar yoğunlaşarak artıyor. Dün geceye göre bu gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aralarında olmak üzere tüm kentlerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Gündüz Ukrayna'ya hava hareketları ve roket saldırılarıyla operasyonlarını sürdüren Rusya, gece saatlerinde ise tüm yönlerden saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu ise, Kiev'i Ruslara teslim etmemek için büyük bir direnç gösterirken, Kiev'in merkezinin hemen dışında her 2 ülkenin askerleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların en çok Kiev'in güneyinde yaşandığı öğrenilirken, Kiev'e bağlı Vasylkiv çatışmaların merkezi haline geldi.