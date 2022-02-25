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    • Dünya
    • 26.02.2022 06:48
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    • 26.02.2022 07:44
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    İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Kiev'de patlama sesleri

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı harekat 3. gününde devam ediyor. Saldırıların 2. gününde Putin'e müzakere çağrısı yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." ifadelerini kullandı. Zelenskiy'nin çağrısına cevap veren Putin, 'Ukrayna ile müzakereye hazırız' mesajı verdi. Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrupa'da bulunan mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin tahliye teklifini reddetti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aralarında olmak üzere tüm kentlerde şiddetli çatışmalar ve patlamalar yaşanıyor. İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaştan son dakika haberleri...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr

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    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı harekat 3. gününde devam ediyor. Saldırıların 2. gününde Putin'e müzakere çağrısı yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." ifadelerini kullandı. Zelenskiy'nin çağrısına cevap veren Putin, 'Ukrayna ile müzakereye hazırız' mesajı verdi. Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrupa'da bulunan mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.

    KİEV'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR
    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından hemen hemen ülkenin tüm kentlerinde çatışmalar yoğunlaşarak artıyor. Dün geceye göre bu gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aralarında olmak üzere tüm kentlerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

    Gündüz Ukrayna'ya hava hareketları ve roket saldırılarıyla operasyonlarını sürdüren Rusya, gece saatlerinde ise tüm yönlerden saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu ise, Kiev'i Ruslara teslim etmemek için büyük bir direnç gösterirken, Kiev'in merkezinin hemen dışında her 2 ülkenin askerleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların en çok Kiev'in güneyinde yaşandığı öğrenilirken, Kiev'e bağlı Vasylkiv çatışmaların merkezi haline geldi.

    Geç saatlerde Rusya tarafından, Harkov'dan sonra Mariopol kentinde de kontrolün ele alındığı duyurulurken, Rus ordusu Odessa kentine en çok deniz yolu ile saldırılar gerçekleştiriyor. Kiev'e roketatar sistemler, top atışları, hava ve kara harekatlarını sürdüren Rus ordusu, Dnipro, Harkov, Semi, İvano - Frankivsk, Herson ve Zaporijya kentlerinde de tüm yönlerden saldırılarını sürdürüyor.

    Kiev'de halk, Rus tanklarına karşı molotoflu savunma yaparak direniyor.

        Rusya ve Ukrayna birliklerinin çatışması Ukrayna'nın hemen hemen tüm kentlerinde aralıksız devam ediyor.

        İşte dünyayı kilitleyen savaşta dakika dakika tüm gelişmeler;


        07.01: Ukrayna'daki ABD büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarının en yakın sığınakları bulmaları konusunda uyarıda bulundu.

        06.30: ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenskiy'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

        Washington Post gazetesinin ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti, Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da kaçırılmasını önlemek için kendisine Kiev'den ayrılması için yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

        Ancak Zelenskiy, bu teklifleri şu ana kadar reddederek, ülkesinin başında kalacağını belirtti.

        Zelenskiy, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusların 1 numaralı hedefinin kendisi, 2 numaralı hedefinin de ailesi olduğunu ancak ülkesini savunmak için görevinin başında olacağını açıklamıştı.

        06.23: Birleşmiş Mİlletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında, Ukrayna Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sergei Kislitsa ile Rus meslektaşı Vassily Nebizia arasında sert tartışmalar yaşandı.

        RUSYA'DAKİ ANNELERİNE GÖNDERİLMEDEN SONA ERMEYECEK
        New York'taki BM Genel Merkezi'nde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kınanması teklifiyle toplanan Güvenlik Konseyi'nde, Rus Büyükelçinin veto hakkını kullanmasına sinirlenen Kislitsa, "Ülkeme karşı yürütülen bu savaş, binlerce Rus askerinin cesetleri Rusya'daki annelerine gönderilmeden sona ermeyecek." ifadesini kullandı.

        05.40 Ukrayna Interfax Ajansı: Rus birlikleri elektrik santrallerini hedef alacak.

        05.20: Ukrayna ordusu: Rus askerleri Kiev'deki Ukrayna askeri üssüne saldırdı, saldırı püskürtüldü.


        04.32 Kiev yakınlarında topçu atışı kaynaklı patlama oldu. Şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

        03.03 Ukrayna Hava Kuvvetleri, Donbas'ta bir Rus helikopteri ve bir Su-25 savaş uçağının vurulduğunu açıkladı.

        Hava Kuvvetleri'nin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, gece yarısı civarlarında Donbas bölgesinde S-300 hava savunma füze sistemi ile 1 Rus helikopteri ve 1 Su-25 savaş uçağının vurulduğunu duyurdu.

        02.17 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus hava indirme birliklerini taşıyan bir uçağın vurulduğunu duyurdu.

        Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağı vurduğu bildirildi.

        Kiev yakınlarında bulunan Vasilkiv, başkentin merkezine 35 kilometre mesafede bulunuyor.

        01.49 Rusya, BM Güvenlik Konseyinde ABD ve Arnavutluk'un getirdiği "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını" kınayan karar tasarısını veto etti.

        01.28 Ukrayna'nın Vinnytsia İl Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Borzov, Vinnytsia bölgesinde Kalinovka yakınlarında Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

        01.19 Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etmesinin ardından ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 43 ülkenin imza koyduğu ortak bildiriyi okudu.

        Güvenlik Konseyi çıkışında Thomas Greenfield, diğer ülkelerin daimi temsilcileri ile basına yaptığı ortak açıklamada, "Karar tasarısı hayatı önemdeydi, ülkelerin konseyde uluslararası barışı ve güvenliği sağlayıp sağlamaması ve BM Şartı'nı korumaya inanıp inanmamasıyla ilgiliydi" dedi.


        ABD Daimi Temsilcisi, Rusya'nın oylamada veto kararı ile yetkisini suiistimal ettiğini belirterek, Ukrayna'daki durumla ilgili "Burada saldırgan olan Başkan Putin'dir. Bunun başka bir orta yolu yoktur" ifadesini kullandı.

        Karar tasarısına destek veren tüm ülkelere teşekkür eden Thomas Greenfield, Ukrayna'yı ve BM Şartı'nı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti ve "Bu konuyu, Rusya'nın vetosunun geçerli olmadığı Genel Kurul'a taşıyacağız ve dünya ulusları Rusya'yı sorumlu tutmaya devam edecek" diyerek sözlerini noktaladı.

        01.12 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bu gecenin zor geçeceğini ve Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

        Zelenski, sosyal medyadan paylaştığı video mesajında değerlendirmelerde bulundu.

        Bu gecenin gündüzden daha zor geçeceğini ifade eden Zelenskiy, Kiev başta olmak üzere pek çok şehrin saldırı altında olduğunu kaydetti.

        Zelenski, Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini belirterek Rusya'nın tüm gücüyle Ukrayna'nın mukavemetini kırmaya çalışacağını ifade etti.

        Kendilerini neyin beklediğini bildiklerini söyleyen Zelenski, "Bu gece dayanmalıyız. Ukrayna'nın kaderi tam şu anda belirleniyor" diye konuştu.

        00.44 Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD ve Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktadayız.

        00.42 Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız" açıklaması geldi.

        00.29 Rus askeri Melitopel şehrine girdi.

        00.15 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin sözcüsü, "Rusya ile müzakere için yer ve zamanı görüşüyoruz. Ateşkes ve barışı konuşmaya hazırız" dedi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, ülkesinin Rusya'nın müzakere teklifini reddettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, iki ülkenin görüşmelerin yeri ve zamanı konusunda istişarelere devam ettiğini bildirdi.

        Nikiforov, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkesinin ateşkes, barış ve müzakere için her zaman hazır olduğunu ve bunun onların değişmeyen pozisyonu olduğunu ifade etti.

            Müzakere teklifini reddettiklerine ilişkin açıklamaların doğru olmadığını ifade eden Nikiforov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifini kabul ettik. Şu saatlerde taraflar müzakere sürecinin yer ve zamanı konusunda istişarelere devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

            Nikiforov, müzakereler ne kadar çabuk başlarsa, normal hayata dönme şansının o kadar artacağını belirtti.

            Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın müzakere teklifini reddettiğini söylemişti.

            DONBAS KRİZİ VE RUSYA'NIN ASKERİ MÜDAHALESİ
            Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

            Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

            Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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