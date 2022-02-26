Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü: Ateşkes için çaba gösteriyoruz

Dünyayı kilitleyen Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan barış için devreye gird.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.
ZELENSKİY'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşme sonrası açıklama yaptı. Zelenskiy, "Ukrayna halkı verilen desteği asla unutmayacak." diyerek Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
UKRAYNA'DAN TÜRKİYE ŞARTI
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra Moskova ve Kiev tarafı dün müzakere masasına oturabileceklerini açıklarken, Rusya müzakerenin adresini Minsk olarak gösterdi.