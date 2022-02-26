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    • 26.02.2022 17:47
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    • 26.02.2022 18:13
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    Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü: Ateşkes için çaba gösteriyoruz

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş 3. gününde sürüyor. Ukrayna Başkenti Kiev dahik ülke genelinde çatışmalar yaşanıyor. Dünyanın gözü bölgeye çevrilmişken Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmaması ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti. Zelenskiy görüşme sonrası Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan barış için devrede!

    Dünyayı kilitleyen Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan barış için devreye gird.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.

    Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

    ATEŞKES İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ
    Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmaması ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

    ZELENSKİY'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşme sonrası açıklama yaptı. Zelenskiy, "Ukrayna halkı verilen desteği asla unutmayacak." diyerek Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

    UKRAYNA'DAN TÜRKİYE ŞARTI
    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra Moskova ve Kiev tarafı dün müzakere masasına oturabileceklerini açıklarken, Rusya müzakerenin adresini Minsk olarak gösterdi.

        Bugün Rusya, Kiev'in müzakereleri reddettiğini belirtirken, Ukrayna'dan bu konuya dair açıklama geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich yaptığı açıklamada, "Rus tarafının aracılar ile sunduğu müzakere koşulları bizim için kabul edilemezdi. Bu bizi teslim olmaya zorlamak için bir girişimdi. Kendilerine muhtemel barış anlaşmasının şartlarının, Türkiye'de mümkün olduğunu işaret ettik" dedi.

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