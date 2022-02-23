Ukrayna'da savaşın fitilini ateşleyen Putin'den son dakika açıklaması: Rusya’nın çıkarlarına uygun olduğu sürece diyaloğa hazırız

Putin'in dün gece de söz konusu iki bölgeye asker gönderme kararı aldığını ve askerlerin alanını genişlettiğini belirten Biden, "Benim bakış açımdan Putin, daha fazla toprağa zor kullanarak sahip olmak için gerekçeler kuruyor. Dün geceki konuşmasını dinlerseniz, daha da ileri gitmek için gerekçeler ürettiğini görebilirsiniz. Bu, Ukrayna'da Rus işgalinin başlangıcı." ifadelerini kullandı.

ABD'DEN RUSYA'NIN İKİ BÜYÜK FİNANS KURULUŞUNA VE PUTİN'E YAKIN KİŞİLERE YAPTIRIM KARARI

Biden, Rusya'nın bu adımlarına karşılık Rusya'ya 2014'tekilerden daha çok yaptırım uygulayacaklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Rusya bu işgalde daha da ileri giderse biz de yaptırımlarda gideriz. Tanrı aşkına Putin'e komşularına ait topraklara sözde bağımsızlık tanıyabileceğini düşündüren ne? Bu uluslararası hukukun açık bir ihlali ve uluslararası toplumdan sert bir yanıtı hak ediyor."

Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyuran Biden, "Rusya'nın iki büyük finans kuruluşu VEB ve askeri bankalarına yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın dış borçlarına da geniş yaptırımlar getiriyoruz. Bu da Rus hükümetinin Batılı finans kuruluşlarından artık para kazanamayacağı anlamına geliyor. Rusya artık ne Avrupa'da ne de ABD'de piyasadan borç ticaret yapamayacak." şeklinde konuştu.

Biden, yarından itibaren Putin'e yakın kişilere ve Putin'in aile üyelerine de yaptırım getireceklerini kaydederek, "Bu kişiler, Kremlin'in politikalarının yolsuzlukla elde ettiği kazançlara ortaklar, bu nedenle bedeli de paylaşmalılar." dedi.

BİDEN'DAN ESTONYA, LİTVANYA VE LETONYA'YA ASKERİ YARDIM

Rusya'nın eylemleri nedeniyle Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıyacak Kuzey Akım 2 Projesi'nin durdurulması için Almanya ile çalıştıklarını belirten Biden, "Rusya ileri gittikçe daha da ağır bedeller ödeyecek. Saldırganlığını sürdürürse, ek yaptırımların yanı sıra ABD Ukrayna'ya savunma desteğini sürdürecek." ifadesini kullandı.