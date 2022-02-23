Putin'in Donetsk ve Luhansk kararı sonrası dünya alarmda! Rus tankları frene basacak mı? Rusya-Ukrayna geriliminde 4 senaryo!

BUNDAN SONRA NE OLUR? 4 SENARYO

Rusya'nın bağımsızlığı tanıma gerekçesiyle kuvvetlerini Donbas bölgesine sokmasının ardından 'Putin'in tanklarının nerede duracağı' senaryoları tartışılmaya başlandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, 2014 yılında Donetsk ve Lugansk ayrılıkçıları Kiev'den bağımsızlık ilan ettiklerinde iki bölgenin eski il sınırları yeni cumhuriyetlerin sınırı olarak ilan edilmişti. Ancak 2014-2015 yılları arasında Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği askeri operasyonlar neticesinde ayrılıkçı oluşumlara ait topraklar üçte iki oranında tekrar Kiev yönetiminin kontrolüne geçerek, yeni cephe hattı belirlenmişti.

1- CEPHE HATTINDA DURUR

Rus askeri birlikleri Donbas'a girdikten sonra en fazla 2015'ten sonra şekillenen cephe hattına kadar ilerleyecek. Rusya'nın bu askeri hamleyle yetinmesi durumunda dünya rahat nefes alabilecek. Çünkü bu müdahale sahada mevcut durumun aleniyet kazanmış olması anlamına gelecek.

2- DONBAS ALINIR

Bu şık daha fazla belirsizlik ve tehlike içeriyor. Rusya'nın Donbas'ta bağımsızlığını tanıdığı iki ayrılıkçı bölgenin 2014 sınırlarını kabul etmesi durumunda Rus ordusunun, Ukrayna ordusunu geri püskürtmek için mevcut cephe hattında çatışmaya girmesi gerekiyor. Putin'in Rusya'nın Donetsk ve Lugansk bağımsızlıklarını 2014 sınırlarına göre tanıdıklarını ilan etmesi, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın kontrolündeki Donbas bölgesine ilerlemeyi deneyebileceği anlamına geliyor. Bu durumda çatışma riski ve uluslararası toplumun Rusya'ya karşı ağır yaptırımları tetiklenebilir.