Putin'in Donetsk ve Luhansk kararı sonrası dünya alarmda! Rus tankları frene basacak mı? Rusya-Ukrayna geriliminde 4 senaryo!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'ın bağımsızlığını tanıma kararının ardından Rus tankları uluslararası hukuka göre Ukrayna toprağı sayılan Donetsk ve Lugansk ayrılıkçı cumhuriyetlerine girdi. Şimdi tüm dünya, "Putin'in tankları nerede duracak" diye soruyor. Rus ordusunun, Ukrayna ile Rus ayrılıkçıların cephe hattında mı duracağı, yoksa Donbas'ın Ukrayna kontrolündeki bölgelerine de mi gireceği merak ediliyor. Rusya'nın cephe hattını geçmesi ve Ukrayna ordusuyla karşı karşıya gelmesi krizi daha da içinden çıkılmaz bir hale çevirebilir.
ZIRHLILAR SOKAKLARDA
Görgü tanıklarının telefonlarından gelen görüntüler, Rus zırhlı araçlarının Donbas'ın parçası Donetsk şehrine ulaştığını dünyaya gösterdi. Şehrin ana caddesinden cephe hattı istikametinde hareket eden tank ve zırhlı araç konvoyunun geçişi bir saat sürdü. Araç sayısı tahminen 150 idi. Donbas'a geçen Rus asker sayısının ise 10 bin olduğu öne sürülüyor.
RUSYA DİPLOMATLARINI ÇEKİYOR
Putin'in ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanımasının ardından Donbas bölgesinde Lugansk ve Donetsk ayrılıkçı cumhuriyetleriyle Rusya arasında ikili ilişki kurularak "İşbirliği ve Yardımlaşma Anlaşması" imzalandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "bölge güvenliği Rus kuvvetleri tarafından sağlanacağını" ilan etti. Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Putin'e "Rus ordusunu Rusya sınırları dışına gönderme yetkisi" verirken, Rusya lideri "Gerektiğinde bu hakkı kullanacağız" açıklaması yaptı. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki tüm diplomatik misyon çalışanlarını "güvenlik gerekçesiyle" geri çağırdığını duyurdu.