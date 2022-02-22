Sınır hattındaki Ukraynalılar bombardıman korkusu! Halk sığınaklara indi: "Tek bacakla nereye gidilir ki?"
Ukrayna'nın doğusunda yer alan Luhansk kenti yakınlarındaki Schastia kasabasında yaşayan halk, süren bombardımanlar nedeniyle korku içindeler. Ukraynalı yetkililer ayrılıkçıların top atışlarının hem evlere isabet ettiğini hem de elektrik ve su altyapılarına zarar verdiğini belirtirken halk sığınaklara çekildi. İşte gerginliğin had safhaya ulaştığı Donbas'tan görüntüler...
22.02.2022 21:17 - Son Güncelleme: 22.02.2022 22:17
Ukrayna ve Rusya arasında gerginlik artmaya devam ederken, sınır hatlarında sık sık ateşkes ihlalleri yaşanıyor.
Ukrayna yetkilileri ise ayrılıkçıların top atışlarının hem evlere isabet ettiğini hem de elektrik ve su altyapılarına zarar verdiğini belirtti.
Top atışlarına hedef olan yerlerde biri de ayrılıkçıların kontrolündeki Luhansk'a çok yakın konumdaki Schastia kasabası. Sık sık top seslerinin duyulduğu kasabadaki bazı evler de saldırılar sırasında vuruldu.