Sınır hattındaki Ukraynalılar bombardıman korkusu! Halk sığınaklara indi: "Tek bacakla nereye gidilir ki?"

"ŞİMDİ HER ŞEYİ BIRAKIP KAÇMAMIZ GEREKİYOR"

Kasaba sakinlerinden 70 yaşındaki Tatyana, AA muhaberine yaptığı açıklamada, şu ana kadar çok sayıda kişinin kasabayı terk ettiğini belirterek, "Ya gittiler ya da öldüler. Çok korkunç. Kasaba boş." dedi.