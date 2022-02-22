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Sınır hattındaki Ukraynalılar bombardıman korkusu! Halk sığınaklara indi: "Tek bacakla nereye gidilir ki?"

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Luhansk kenti yakınlarındaki Schastia kasabasında yaşayan halk, süren bombardımanlar nedeniyle korku içindeler. Ukraynalı yetkililer ayrılıkçıların top atışlarının hem evlere isabet ettiğini hem de elektrik ve su altyapılarına zarar verdiğini belirtirken halk sığınaklara çekildi. İşte gerginliğin had safhaya ulaştığı Donbas'tan görüntüler...

22.02.2022 21:17 - Son Güncelleme: 22.02.2022 22:17
Sınır hattındaki Ukraynalılar bombardıman korkusu! Halk sığınaklara indi: Tek bacakla nereye gidilir ki?

Ukrayna ve Rusya arasında gerginlik artmaya devam ederken, sınır hatlarında sık sık ateşkes ihlalleri yaşanıyor.

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Sınır hattındaki Ukraynalılar bombardıman korkusu! Halk sığınaklara indi: Tek bacakla nereye gidilir ki?

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) verilerine göre, son bir hafta içinde 3 binden fazla ihlal gerçekleştirildi.

Sınır hattındaki Ukraynalılar bombardıman korkusu! Halk sığınaklara indi: Tek bacakla nereye gidilir ki?

Ukrayna yetkilileri ise ayrılıkçıların top atışlarının hem evlere isabet ettiğini hem de elektrik ve su altyapılarına zarar verdiğini belirtti.

Sınır hattındaki Ukraynalılar bombardıman korkusu! Halk sığınaklara indi: Tek bacakla nereye gidilir ki?

Top atışlarına hedef olan yerlerde biri de ayrılıkçıların kontrolündeki Luhansk'a çok yakın konumdaki Schastia kasabası. Sık sık top seslerinin duyulduğu kasabadaki bazı evler de saldırılar sırasında vuruldu.

Sınır hattındaki Ukraynalılar bombardıman korkusu! Halk sığınaklara indi: Tek bacakla nereye gidilir ki?

"ŞİMDİ HER ŞEYİ BIRAKIP KAÇMAMIZ GEREKİYOR"
Kasaba sakinlerinden 70 yaşındaki Tatyana, AA muhaberine yaptığı açıklamada, şu ana kadar çok sayıda kişinin kasabayı terk ettiğini belirterek, "Ya gittiler ya da öldüler. Çok korkunç. Kasaba boş." dedi.

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