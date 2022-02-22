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    • Dünya
    • 22.02.2022 16:34
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    • 22.02.2022 16:34
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    Igor Rotenberg kimdir, kaç yaşında? İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Igor Rotenberg mesleği ne, serveti ne kadar?

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 5 rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım kararı uygulayacağını açıkladı. İngiltere Avam Kamarası’nda konuşma yapan İngiltere Başbakanı Johnson, yaptırım uygulanacak kişilerin Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg olduğunu açıklandı. Peki, Igor Rotenberg kimdir, kaç yaşında? İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Igor Rotenberg mesleği ne, serveti ne kadar? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Igor Rotenberg kimdir, kaç yaşında?

    İngiltere, 5 Rus bankasına yönelik yaptırım uygulamayı kararlaştırdı. İngiltere Başbakanı Johnson, 3 kişiye de yaptırım uygulanacağı açıkladı. Bu isimlerin Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg olduğu açıklandı. Peki, Igor Rotenberg kimdir, kaç yaşında? İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Igor Rotenberg mesleği ne, serveti ne kadar? İşte merak edilenler!

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararının ardından 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım uygulanacağını açıkladı.
    İngiltere Avam Kamarası'nda konuşma yapan İngiltere Başbakanı Johnson, "Bugün İngiltere şu beş Rus bankasına yaptırım uyguluyor. Ayrıca 3 kişiye daha yaptırım uygulanacak" dedi. Yaptırım uygulanacak kişilerin Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg olduğu açıklandı.

    "İNGİLTERE'DE SAHİP OLDUKLARI TÜM VARLIKLAR DONDURULACAK"
    Johnson, yaptırım uygulanacak kişilerin İngiltere'de sahip oldukları tüm varlıkların dondurulacağını belirterek, "İlgili kişilerin buraya seyahat etmeleri yasaklanacak ve tüm Birleşik Krallık kişi ve kuruluşlarının onlarla herhangi bir ilişkisi olmasını yasaklayacağız. Bu, yapmaya hazır olduğumuz şeyin ilk kısmı. Durum daha da tırmanırsa, ABD ve Avrupa Birliği ile birlikte uygulamak üzere daha fazla yaptırım hazırlayacağız" dedi.

    IGOR ROTENBERG KİMDİR?

    Igor Rotenberg bir Rus milyarder işadamı ve Arkady Rotenberg'in en büyük oğlu ve varisi , Rus milyarder işadamı ve kardeşi Boris ile ortak sahibi SGM (Stroygazmontazh) grubundan Rotenberg .Rotenbergler Vladimir Putin ile yakından ilişkilidir. Ekim 2018'de Igor Rotenberg'in servetinin 1,1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu. Igor Rotenberg, 6 Nisan 2018'den beri ABD yaptırımları altında.

    Igor Rotenberg, 9 Eylül 1974'te Leningrad'da Arkady Rotenberg'in oğlu olarak doğdu .2002 yılında Moskova'da Pushkinograd Hukuk Enstitüsü'nde Özelleştirme ve Girişimcilik Yüksek Okulu'ndan mezun oldu ve 2005 yılında Moskova'da Pushkino Hukuk Enstitüsü'nde Doktora derecesini aldı.

        2002'den 2003'e kadar, daha sonra 2004'te Devlet Mülk Yönetimi Federal Ajansı olan Rusya Mülkiyet Bakanlığı'nda Yakıt ve Enerji Kompleksi Mülkiyet Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı . 2003'ten 2004'e kadar, Rusya'nın Mülkiyeti için Ulaştırma ve Telekomünikasyon Mülkiyet Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 2004'ten 2005'e kadar Rus Demiryolları OJSC'nin Başkan Yardımcısıydı ve Mülk Yönetimi ve Organizasyon Yapıları Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 2006'dan beri Moskova merkezli NPV Engineering Group'un sahibi ve yönetim kurulu başkanıdır. 2008'den beri CB " Kuzey Denizi Rotası " tasarım bürosunun Başkan Yardımcısıdır. 2010'dan beri Mosenergo Heat and Power Company'nin yönetim kurulu başkanıdır. 2011 yılından bu yana Gazprom Burenie LLC'nin (Burgaz) yönetim kurulu başkanıdır.

        2015 yılında Arkady Rotenberg, oğlu Igor Rotenberg'e Gazprom Drilling'in (Bureniye) %79'u, yol yapım şirketi Mostotrest'in %28'i, ve Jersey'nin %33,3'ü dahil olmak üzere bir dizi varlık sattı - merkezli TPS Real Estate Holdings Ltd. Alexander Ponomarenko ve Aleksandr Skorobogatko , TPC Real Estates Holdings'in %66,6'sına sahip.
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        Haberler Dünya Igor Rotenberg kimdir, kaç yaşında? İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Igor Rotenberg mesleği ne, serveti ne kadar?
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