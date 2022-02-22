İngiltere, 5 Rus bankasına yönelik yaptırım uygulamayı kararlaştırdı. İngiltere Başbakanı Johnson, 3 kişiye de yaptırım uygulanacağı açıkladı. Bu isimlerin Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg olduğu açıklandı. Peki, Igor Rotenberg kimdir, kaç yaşında? İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Igor Rotenberg mesleği ne, serveti ne kadar? İşte merak edilenler!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararının ardından 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım uygulanacağını açıkladı.
İngiltere Avam Kamarası'nda konuşma yapan İngiltere Başbakanı Johnson, "Bugün İngiltere şu beş Rus bankasına yaptırım uyguluyor. Ayrıca 3 kişiye daha yaptırım uygulanacak" dedi. Yaptırım uygulanacak kişilerin Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg olduğu açıklandı.
"İNGİLTERE'DE SAHİP OLDUKLARI TÜM VARLIKLAR DONDURULACAK"
Johnson, yaptırım uygulanacak kişilerin İngiltere'de sahip oldukları tüm varlıkların dondurulacağını belirterek, "İlgili kişilerin buraya seyahat etmeleri yasaklanacak ve tüm Birleşik Krallık kişi ve kuruluşlarının onlarla herhangi bir ilişkisi olmasını yasaklayacağız. Bu, yapmaya hazır olduğumuz şeyin ilk kısmı. Durum daha da tırmanırsa, ABD ve Avrupa Birliği ile birlikte uygulamak üzere daha fazla yaptırım hazırlayacağız" dedi.
IGOR ROTENBERG KİMDİR?
Igor Rotenberg bir Rus milyarder işadamı ve Arkady Rotenberg'in en büyük oğlu ve varisi , Rus milyarder işadamı ve kardeşi Boris ile ortak sahibi SGM (Stroygazmontazh) grubundan Rotenberg .Rotenbergler Vladimir Putin ile yakından ilişkilidir. Ekim 2018'de Igor Rotenberg'in servetinin 1,1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu. Igor Rotenberg, 6 Nisan 2018'den beri ABD yaptırımları altında.
Igor Rotenberg, 9 Eylül 1974'te Leningrad'da Arkady Rotenberg'in oğlu olarak doğdu .2002 yılında Moskova'da Pushkinograd Hukuk Enstitüsü'nde Özelleştirme ve Girişimcilik Yüksek Okulu'ndan mezun oldu ve 2005 yılında Moskova'da Pushkino Hukuk Enstitüsü'nde Doktora derecesini aldı.