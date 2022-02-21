Ukrayna lideri Zelenskiy, Putin'in Donbas kararı sonrası Başkan Erdoğan ve AB liderleri ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a çevrildi.
PUTIN TALİMAT VERDİ, RUS ORDUSU HAREKETE GEÇTİ
Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi.
Bu kapsamda Rus ordusu Donbas'a girdi.
BAŞKAN ERDOĞAN VE AB LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımasına ilişkin görüşme planladığını bildirdi.
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısından sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şu anki durumu görüştüğünü belirtti.