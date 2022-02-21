Ukrayna lideri Zelenskiy, Putin'in Donbas kararı sonrası Başkan Erdoğan ve AB liderleri ile görüşecek

BAŞKAN ERDOĞAN VE AB LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımasına ilişkin görüşme planladığını bildirdi.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısından sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şu anki durumu görüştüğünü belirtti.