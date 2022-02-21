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    • Dünya
    • 22.02.2022 00:32
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    • 22.02.2022 01:05
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    Son dakika: Putin talimat verdi! Rus ordusu Donetsk ve Luhansk’a giriyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusunda yer alan ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararı imzaladı. Putin, Donetsk ve Luhansk'a 'Barış Gücü Operasyonları' için de talimat verdi. Rus ordusu bu bölgelere girecek.

    Rus ordusu Donetsk ve Luhansk’a giriyor!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.



    Ukrayna'nın mimarının Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin olduğunu savunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.



    Ukrayna'nın hiçbir zaman gerçek bir devlet olamadığını söyleyen Putin "Ülkelere SSCB'den ayırlma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındır" dedi.

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a çevrildi.



    PUTIN TALİMAT VERDİ, RUS ORDUSU HAREKETE GEÇTİ
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi.
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        Haberler Dünya Son dakika: Putin talimat verdi! Rus ordusu Donetsk ve Luhansk’a giriyor
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