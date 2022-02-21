



Mekanizma kurulması öneriliyor. Meslektaşlarımızın Rusya'nın teklifini basite indirgemeye çalıştığı, çok da önemli olmayan unsurları seçerek diyaloğu sürdürmek yönünde. Meselenin özüne dokunmuyor bu açıklamalar



Bizim kendi adımlarımız da önemli. Evet burada hatırı sayılır olmayabilir ama bir ilerleme söz konusu.

Bizim sürekli ve ilkeli yaklaşımımızı öne sürmemiz ABD ve müttefiklerini sarstı.

Biz çalışmayı sürdürmek mecburiyetindeyiz. Detaylı bir cevap hazırladık. Sadece ABD'ye gönderdik şimdilik bu cevabı. NATO bunun yanında ikinci önemde kalıyor. Münih Güvenlik Konferansı'nda Batı'nın her üyesi açıklamalarında destek verdi ortak pozisyona. Washington'ı muhatap alıyoruz. Belgede tekliflerimizin bir menü olmadığını, bir ültimatom da olmadığını ifade ettik. Bariz, gözle görülür şeylere dayandığını, kapsamlı bir yaklaşımla çözülebileceğini ifade ettik.

Biz bunu yaparken bir cevap da talep edeceğiz.

KRİTİK GÖRÜŞMENİN TARİHİ BELLİ OLDU!



NATO'nun Avrupa kıtasındaki varlığının yeniden gözden geçirilmesini savunuyoruz. Çağrımız var, bir açıklama konusunda. En üst düzeyde imzalanan ve bize verilen taahhütler uygulanmıyor. Açıklama yapmıyorlar. Bu anlaşmalara neden imza attınız diye sorduğumuzda cevap vermiyorlar. Belgeleri Washington'a gönderdik. Blinken ile telefon görüşmesi yaptık. Blinken, belgeyi okuduğunu ve buluşmaya hazır olduğunu söyledi. 24 Şubat'ta görüşmek üzere sözleştik Cenevre'de.

Açık kapı politikasının yumuşatılmasını bile göz önünde tutmayacağız diyorlar. Ben de Fransız Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptım. ABD'lilerin neyi görüşmeye hazır olup olmadığını belirtin dedim."

Toplantıda Lavrov'un ardından Kremlin İdari İşler Başkan Yardımcısı Dmitry Kozak söz aldı. Kozak'ın açıklamaları da şöyle oldu:

"Ne Ukrayna ne de Batılı müttefikleri Donbas'a ihtiyaç duymuyor. Amaç çatışmayı Rusya Federasyonu'na doğru yaklaştırmak. Kamuoyu önünde çoktan suçu Rus tarafına atmış durumdalar. Ne kadar çok para harcıyoruz aslında bu bölgelere insani yardım için. Donbas'ta çatışmadan önce ciddi bir artış gözlemledik ekonomik aktivite ve istihdam alanında, işsizlik azaldı, iş imkanları ikiye katlandı. Ve buradaki Rus pasaportları sayesinde olduğunu söyleyebilirim bunun. Donbas'ın Rusya'nın ihtiyaç duymadığı bir bölge olmadığı ortada."