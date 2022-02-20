Putin ve Macron'dan yeni görüşme: Gündem Rusya-Ukrayna krizi!

"Mevcut durumun ciddiyetini dikkate alan devlet başkanları, Normandiya Formatı'na katılan ülkelerin liderler, dışişleri bakanları ve siyasi danışmanlar seviyesinde diplomatik yollarla çözüm arayışlarını yoğunlaştırmanın uygun olduğunu bildirdiler. Bu temaslar, ateşkesin yeniden sağlanmasına yardımcı olmak ve Donbas çevresindeki ihtilafın çözümünde ilerleme sağlamak için tasarlandı."

Putin görüşmede, ABD ve NATO'nun, Rusya'nın güvenlik garantileri taleplerini ciddiye alması ve bunlara somut, yerinde cevap vermesi gereğini yineledi.

Ayrıca, temasların çeşitli düzeylerde devam etmesi kararlaştırıldı.

UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDA ATEŞKES ÜZERİNDE ÇALIŞILMASI İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron ve Putin, Normandiya Formatı kapsamında çalışmaların yeniden başlaması ve Ukrayna'nın son günlerde yaptığı öneriler üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldı.

Gelecek saatlerde Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna dörtlüsünün toplantı düzenlenmesi için çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Macron ve Putin, Ukrayna'nın doğusunda ateşkes sağlanması için çalışma konusunda anlaştı.