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Rusya-Ukrayna krizinde gerilim yükseldi! "Siviller kaçıyor, Putin saldıracak"

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz tüm dünyanın gündeminde! 3. dünya savaşı çıkması ise herkesin dilinde. Son dakika haberine göre Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin bu sabah yaptığı açıklamada savaşın şiddetleneceği korkusuyla genel seferberlik başlattığını duyurdu. Siviller bölgeden ayrılırken, yoğun kalabalıkların oluştuğu Rus bölgesi olağanüstü hal ilan etti. Donbass'ta seferberlik ilan edildi. Putin, nükleer tatbikat başlatırken ABD Başkanı Biden, "Rusya saldıracak!" dedi. İşte son dakika bilgileri...

20.02.2022 09:14 - Son Güncelleme: 20.02.2022 09:30
Rusya-Ukrayna krizinde gerilim yükseldi! Siviller kaçıyor, Putin saldıracak

Ukrayna'da Rus destekli ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Luhanks ve Donetsk'te peş peşe patlamalar meydana geldi.

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Rusya-Ukrayna krizinde gerilim yükseldi! Siviller kaçıyor, Putin saldıracak

Ukrayna Ordusu ve ayrılıkçı gruplar arasında yaklaşık 8 yıldır düşük yoğunlukta devam eden çatışmalar son günlerde yaşanan krizin etkisiyle bambaşka bir boyuta geldi.

Rusya-Ukrayna krizinde gerilim yükseldi! Siviller kaçıyor, Putin saldıracak

Rusya, "Ukrayna ordusu soykırım yapıyor" derken Ukrayna ordusu, ısrarla savunma pozisyonunda olduğunu iddia ediyor. Rusya ayrılıkçı gruplarla Ukrayna'yı masaya oturtmaya çalışırken Ukrayna bu durumun resmi tanıma anlamına geldiğini ifade ederek kabul etmiyor. Avrupa'nın Ortadoğu'su Ukrayna uzun yıllardır büyük bir kaos yaşıyor.

Rusya-Ukrayna krizinde gerilim yükseldi! Siviller kaçıyor, Putin saldıracak

Bugünlerde yaşanan dezenformasyon savaşlarında Donbass ve Luhanks'taki sözde yönetim liderlerinin bölgelerinin tahliye edilmesi için dün yayınladıkları videoların günler öncesinden hazırlandıkları ortaya çıktı.

Rusya-Ukrayna krizinde gerilim yükseldi! Siviller kaçıyor, Putin saldıracak

Sivil tahliyesi diye servis edilen görüntülerdeki çocuk ve kadınların da bölgedeki asker ve güvenlik güçlerinin aileleri olduğu iddia edildi.

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