Rusya-Ukrayna krizinde gerilim yükseldi! "Siviller kaçıyor, Putin saldıracak"
Rusya-Ukrayna arasındaki kriz tüm dünyanın gündeminde! 3. dünya savaşı çıkması ise herkesin dilinde. Son dakika haberine göre Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin bu sabah yaptığı açıklamada savaşın şiddetleneceği korkusuyla genel seferberlik başlattığını duyurdu. Siviller bölgeden ayrılırken, yoğun kalabalıkların oluştuğu Rus bölgesi olağanüstü hal ilan etti. Donbass'ta seferberlik ilan edildi. Putin, nükleer tatbikat başlatırken ABD Başkanı Biden, "Rusya saldıracak!" dedi. İşte son dakika bilgileri...
Ukrayna'da Rus destekli ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Luhanks ve Donetsk'te peş peşe patlamalar meydana geldi.
Ukrayna Ordusu ve ayrılıkçı gruplar arasında yaklaşık 8 yıldır düşük yoğunlukta devam eden çatışmalar son günlerde yaşanan krizin etkisiyle bambaşka bir boyuta geldi.
Rusya, "Ukrayna ordusu soykırım yapıyor" derken Ukrayna ordusu, ısrarla savunma pozisyonunda olduğunu iddia ediyor. Rusya ayrılıkçı gruplarla Ukrayna'yı masaya oturtmaya çalışırken Ukrayna bu durumun resmi tanıma anlamına geldiğini ifade ederek kabul etmiyor. Avrupa'nın Ortadoğu'su Ukrayna uzun yıllardır büyük bir kaos yaşıyor.
Bugünlerde yaşanan dezenformasyon savaşlarında Donbass ve Luhanks'taki sözde yönetim liderlerinin bölgelerinin tahliye edilmesi için dün yayınladıkları videoların günler öncesinden hazırlandıkları ortaya çıktı.