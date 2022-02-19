Ara bulucu Türkiye! İbrahim Kalın duyurdu: "Başkan Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirme çabaları sürüyor"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 7. Üsküdar Kitap Fuarı açılışının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.
Başkan Erdoğan'ın dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesini değerlendiren Kalın, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna gerilimindeki önemli rolüne işaret etti.
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna krizindeki çabalarının sürdüğüne vurgu yaparak, şunları ifade etti:
"Cumhurbaşkanımızın Rusya ve Ukrayna liderlerini bir araya getirme teklifi aslında bu krizin aşılmasına dönük en önemli ve en somut teklif. Bunu fiziken veya başka yollarla yapmak için Cumhurbaşkanımızın girişimleri de devam ediyor. Yakın bir zamanda Ukrayna'ya yaptığımız ziyarette bu konuyu Zelenskiy'le görüşmüşlerdi. Aynı şekilde Sayın Putin'le yaptığı temaslarda da telefon görüşmelerinde bu konuyu gündeme getirdi. Önümüzdeki günlerde, yakın vadede bir telefon görüşmesi daha olacak. Orada da bu konuyu tekrar ele alacaklar."
"Aynı şekilde Sayın Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili de hazırlıklarımız devam ediyor." diyen Kalın, "Rus mevkidaşlarımızla bu konuda temas halindeyiz. Ukrayna meselesinin çözümü için diyalog ve diplomasinin öncelik kazanması, gerilimlerin düşürülmesi, karşılıklı olarak gerilimi düşürecek adımların atılması gerekiyor. Bu yönde Türkiye üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecek. Bugüne kadar biz bu sorunun, krizin, gerilimin müzakere, diyalog ve iş birliği yoluyla çözülmesi telkinlerinde bulunduk. Buna da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.