Afrika Başkan Erdoğan'ı bekliyor: Yatırımlar ve ticarette yeni fırsatlar! 4 günlük rota belli oldu

Afrika ile diplomatik gelişmeler ivme kazanırken, bu durum ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıdı. Türkiye, Afrika ile ekonomik ilişkilerini eşit ortaklık temelinde kazan-kazan esasına dayalı inşa ediyor.

Geçen yıl itibarıyla Türk firmaları, Afrika genelinde toplam değeri yaklaşık 70 milyar doları geçen 1150'den fazla proje üstlendi. Kıta çapındaki yatırımların değeri de 6 milyar doları aştı.

Başkan Erdoğan'ın yarın KDC'ye 21-22 Şubat'ta Senegal'e ve 22-23 Şubat'ta da Gine Bissau'ya yapacağı ziyaretlerin bölgede yeni iş birlikleri yaratması, ikili ticaret hacimlerinin belirlenen hedefler doğrultusunda yükselmesi ve Türk iş insanlarının bölgede yapacağı yatırımları artırması açısından fırsatlar sunması bekleniyor.

SAHRA ALTI AFRİKA İLE İKİLİ TİCARET HACMİ 11 MİLYAR DOLAR DÜZEYİNDE

Türkiye İstatistik Kurumunun Genel Ticaret Sistemi verilerine göre, Sahra Altı Afrika ülkeleri ile dış ticaret hacmi geçen yıl, 2020'ye göre yüzde 24,8 artarak 10,7 milyar dolarla en yüksek seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde bölge ülkelerine ihracat yüzde 31 yükselerek 7,9 milyar dolar, ithalat da yüzde 10 artarak 2,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.