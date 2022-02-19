Afrika Başkan Erdoğan'ı bekliyor: Yatırımlar ve ticarette yeni fırsatlar! 4 günlük rota belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Senegal ve Gine Bissau'ya gerçekleştireceği ziyaretlerin, ikili ticaret hacimlerinin belirlenen hedefler doğrultusunda yükselmesi ve Türk iş insanlarının bölgede yapacağı yatırımları artırması açısından fırsatlar sunması bekleniyor.
Türkiye-Afrika ilişkileri, 2003'te BaşkanErdoğan'ın ortaya koyduğu "Stratejik Afrika" politikasıyla yeni bir ivme kazandı. Türkiye, 2005'te Afrika Birliği'ne "gözlemci üye" oldu, 2008'de de Birlik, Türkiye'yi "stratejik partner" ilan etti.
İlki 2008'de İstanbul'da, ikincisi 2014'te Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü 16-18 Aralık 2021'de İstanbul'da gerçekleştirildi.
Afrika ile diplomatik gelişmeler ivme kazanırken, bu durum ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıdı. Türkiye, Afrika ile ekonomik ilişkilerini eşit ortaklık temelinde kazan-kazan esasına dayalı inşa ediyor.
Geçen yıl itibarıyla Türk firmaları, Afrika genelinde toplam değeri yaklaşık 70 milyar doları geçen 1150'den fazla proje üstlendi. Kıta çapındaki yatırımların değeri de 6 milyar doları aştı.
Başkan Erdoğan'ın yarın KDC'ye 21-22 Şubat'ta Senegal'e ve 22-23 Şubat'ta da Gine Bissau'ya yapacağı ziyaretlerin bölgede yeni iş birlikleri yaratması, ikili ticaret hacimlerinin belirlenen hedefler doğrultusunda yükselmesi ve Türk iş insanlarının bölgede yapacağı yatırımları artırması açısından fırsatlar sunması bekleniyor.
SAHRA ALTI AFRİKA İLE İKİLİ TİCARET HACMİ 11 MİLYAR DOLAR DÜZEYİNDE
Türkiye İstatistik Kurumunun Genel Ticaret Sistemi verilerine göre, Sahra Altı Afrika ülkeleri ile dış ticaret hacmi geçen yıl, 2020'ye göre yüzde 24,8 artarak 10,7 milyar dolarla en yüksek seviyesine ulaştı.
Söz konusu dönemde bölge ülkelerine ihracat yüzde 31 yükselerek 7,9 milyar dolar, ithalat da yüzde 10 artarak 2,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
KONGO'YA EN ÇOK "HUBUBAT", SENEGAL'E EN ÇOK "DEMİR VE ÇELİK" SATILDI
2021'de KDC'ye ihracat yüzde 6,4 azalarak 53,7 milyon dolar, ithalat yüzde 1426 artarak 14,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin söz konusu dönemde KDC'ye en çok ihracat yaptığı fasılların başında "hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri" geldi. Bu faslı "etler ve yenilen sakatat" ile "elektrikli makine ve cihazlar" takip etti.
Geçen yıl Türkiye, Senegal'e 529,5 milyon dolarlık ürün satarken, bu ülkeden 10,9 milyon dolarlık ürün satın aldı ve Senegal'e ihracat yıllık bazda yüzde 47 arttı, ithalat ise yüzde 43 azaldı.
Türk ihracatçıların geçen yıl Senegal'e en çok ürün sattığı ilk 3 fasıl "demir ve çelik", "demir ve çelikten eşya" ve "elektrikli makine ve cihazlar" olarak sıralandı.
Türkiye'nin Gine Bissau'ya ihracatı geçen yıl, 2020'ye göre yüzde 18 yükselerek 9,8 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 314 yükselerek 4,9 milyon dolar oldu.